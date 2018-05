Harvey Weinstein no se da por vencido y se declara inocente tras acusaciones de acoso sexual

No bastan las decenas de relatos que explican las formas de acoso sexual que Harvey Weinstein habría implementado contra sus presuntas víctimas. Él no se da por vencido y junto con sus abogados refutarán todas y cada una de estas versiones declarándose inocente o 'no culpable'.

Formalmente ante la justicia Weinstein, por ahora, sólo enfrenta delitos sexuales por dos casos específicos, que se resumen en tres cargos que deberá refutar legalmente y para lo que su equipo de abogados ya está preparado.

El primero es un caso bajo cargo de agresión sexual en primer grado que protagonizó Harvey Weinstein contra la actriz Lucia Evans, a quien habría obligado a practicar sexo oral durante el año 2004. En el segundo caso, está acusado de dos cargos, violación en primer y tercer grado contra una mujer no identificada, situación que data de 2013.

El abogado de Weinstein ha anunciado que no temen por la trama judicial y que se preparan para rebatir las acusaciones, pues no presentan pruebas concluyentes ni legales.

"Tenemos la intención de actuar muy rápidamente para desestimar estos cargos. Creemos que tienen defectos constitucionales. Creemos que no están respaldados por la evidencia", declaró el abogado Ben Brafman.

Pero no se quedó ahí, pues resaltó que su defendido Harvey Weinstein se declarará inocente o 'no culpable' por los cargos que se le imputan. Considera que “la mala conducta en la industria no se juzga en este caso”.

“Este caso se resolverá favorablemente para Harvey Weinstein si llega a juicio y asumiendo que el jurado no está contaminado por el movimiento #MeToo”, advirtió.

Desde finales del año pasado, Harvey Weinstein ha acaparado titulares de la prensa, luego de que decenas de mujeres de la industria del cine revelaron que fueron víctima de acoso sexual por parte del magnate de la industria cinematográfica.

La ola de denuncias dieron pie a la organización de los movimientos 'Me Too' y 'Times Up' que luchan por los derechos de la mujeres en el mundo del show business.

Statement Regarding Arrest of Harvey Weinstein pic.twitter.com/WKO4rX9eaH — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 25, 2018

El pasado viernes, Weinstein se entregó en la Comisaría de Tribeca, cerca de sus oficinas. De ahí fue llevado esposado a la Corte Penal de Manhattan, donde compareció ante las autoridades judiciales.

Te recomendamos en video