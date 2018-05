'Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan': La nueva campaña que busca poner un alto a la pederastia

La nueva campaña que a todos ha conmovido

Una nueva campaña contra la violencia que sufren las niñas ha inundado las redes sociales. Todo esto a raíz del aumento de violencia que México está viviendo. ¡Somos el primer país en embarazos infantiles a nivel mundial!

El atropello a los derechos infantiles está llegando a un límite inaudito, y por ello las instancias privadas y gubernamentales están haciendo lo posible por crear conciencia. No solo en la condena por el aumento de los crímenes contra la mujer, sino también con el de niños y niñas.

Este nuevo mensaje relata una sencilla leyenda: “Las niñas no se tocan, no se violan y no se mata”. Con una imagen caricaturizada puedes ver esta campaña en redes sociales, en los perfiles de artistas mexicanos, grupos de defensa de los derechos humanos y hasta en las fotografías de perfil de WhatsApp.

Una de las artistas que más han representado a este movimiento es la afamada Aracely Arámbula, quien con un contundente mensaje apoya la causa:

Unidos todos por las niñas inocentes que les roban su vida haciendoles un daño terrible 😞🙌🏻 ayudenos para que pare este dolor …. 🙌🏻 Alto ✋🏻#Noalaviolacion protegiendo y denunciando no podemos permitir un delito así 🙌🏻niñas , niños, adolescentes a toda persona que sufra de este acto horrendo , ayudemos a que no pase , madres estemos siempre pendientes amigos hermanos siempre vigilando y demos una mano ✋🏻unidos en esta campaña RT para ser una sola voz Las niñas NO se tocan ! ☝🏻NO SE VIOLAN ! ☝🏻NO SE MATAN ☝🏻…. unámonos 🙏🏻

Sin embargo, son muchos los artistas que están volviendo este mensaje viral.

El cambio que le han hecho a la campaña

Los internautas han hecho algunos cambios para hacer la campaña más inclusiva. Asimismo, no te sorprenda ver a mucha gente uniéndose para volver este movimiento viral.

Campaña A las niñas y niños NO se tocan, NO se violan y NO se matan..ayudanos a compartir esta linda campaña #UnidosPorLosNiñosDeOrtega Este es el momento para construir #UnOrtegaDondeQuepamosTodos Carlos Humberto Collazos Roncancio#SoyLiberal pic.twitter.com/3qB6g4eCuH — Carlos Humberto Collazos Roncancio (@carloscollazos_) 12 de mayo de 2018

De acuerdo con Unicef, la violencia contra los infantes es uno de los más grandes desafíos actualmente. ¡Juntos podemos acabar con esto! Solamente debemos educar a la población de aquello que está acabando con la vida de miles de personas.

