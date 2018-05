¡Indignante! La Manada encontró respaldo en la campaña ‘Yo no te creo’ contra la joven abusada

El caso de La Manada sigue generando noticias en España, aunque lamentablemente una de las últimas termina manchando aún más esta historia que echa por la borda la honra de una mujer víctima de “abuso sexual” y no de violación, como lo ha determinado la justicia.

Después de conocida la sentencia de la Audiencia de Navarra que desestima la denuncia de violación hecha por la joven víctima y apela al abuso sexual para dar una sentencia de sólo nueve años de prisión, miles de personas salieron a las calles de España a protestar contra un sistema judicial que requiere revisión.

Bajo lemas como “No es no” o “Yo sí te creo” hombres y mujeres salieron a protestar en varias ciudades en apoyo a la víctima cuya identidad no debe ser difundida, o quien lo haga podría incurrir en un delito.

Dibujo de los integrantes de "La Manada" durante el juicio - El Mundo

Pero contrario a esta campaña contra La Manada, ha nacido otra en las redes sociales que consiguió anclaje perfecto en el diario ‘Tribuna de Cartagena´, que a través de un editorial publicó el texto titulado ‘Yo no te creo’ firmado por su jefe Josele Sánchez.

El texto firmado por Sánchez, además ha expuesto los datos de la víctima que habría sufrido el “abuso sexual” durante los Sanfermines del año 2016 en Pamplona, España, incurriendo así en un posible delito.

El texto ‘Yo no te creo’ también ha sido expuesto por muchos usuarios de la red social Twitter, quienes sin temor alguno, han decidido opinar sobre la conducta de la chica de 21 años que permanece sometida a tratamiento psicológico.

Estos son algunos de los tuits que recogemos a través de la etiqueta #YoNoTeCreo

#yonotecreo lo que hizo la manada con esa chica no se llama violación, se llama orgía — Susanita Raton (@mendalerenda067) April 27, 2018

#YONOTECREO vamos que en España si cualquier chica al día siguiente se arrepiente de haberse liado contigo te puede denunciar por violacion y aqui todos los podemitas + feminazis a muerte con la versión de la chica. Vaya panorama. Miedo 😱 — 🐣jorge (@crea819) April 28, 2018

Vengo desde hace mucho diciendo que al final se demostrará que la niña era una CALIENTABRAGUETAS de manual.#Yonotecreo #Manada — Pzikólogo (@Pzikolog0) April 29, 2018

#YoNoTeCreo que de la cara y admita que se lo invento todo esa chica que le va a joder la vida a estos chicos inocentes. — papasuave (@calzadostfe) May 4, 2018

Lo que esta claro es que la tia era una ligerita de cascos que luego se arrepintio y queria buscar la ruina a los procesados #yonotecreo #LaManada deberia ser juzgada por perjurio — Jaumet I de Tabarnia (@cerclerepcatala) April 26, 2018

Pero esta conducta machista tristemente observada a través de las redes sociales, también ha sido secundada por José Manuel Sánchez Fornet un ex funcionario policial y líder sindical, quien sin pudor alguno ha entrado a opinar sobre el polémico caso de La Manada.

A través de un artículo de opinión publicado en ‘Confidencial Andaluz’ el ex líder policial coincide con el dictamen de la Audiencia de Navarra al decir que no hubo violación. “Ni violación ni abuso. Orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar. Eso es lo que opino en coincidencia con el Magistrado-Juez Ricardo González”, añadió el policía a través del Twitter.

Ni violación ni abuso. Orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar. Eso es lo que opino en coincidencia con el Magistrado-Juez Ricardo González.https://t.co/eedMpP9ZPf — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) April 28, 2018

