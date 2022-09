Estas artistas han sido víctimas de abuso sexual

Acoso sexual en Hollywood

Dicen que soñar en Hollywood no cuesta nada, pero muchas grandes actrices, han tenido que vivir una agobiante carrera para mantenerse en el medio cinematográfico. Llegan soñando grandes éxitos, pero terminan sufriendo el acoso sexual en Hollywood.

Han sido juzgadas, y señaladas por una sociedad machista en donde son crucificadas ante el primer error que cometen. Son cuestionadas por tardar en revelar el trauma que sufrieron, en lugar de condenar a los perpetradores.

Muchas de estas actrices han llegado a superar duras etapas en las que el abuso sexual ha determinado sus vidas. Unas arrastrando con esa marca que han llevado a cuesta desde la niñez. Otras que al sentirse tan cerca de su sueño han sido arrastradas a los bajos instintos de quienes creen tener más poder por estar al frente de un estudio.

Las artistas que han sido acosadas

Existen historias que a pesar de la dura realidad que vivieron esas artistas, han llegado a ser inspiradoras.

Es el caso de las actrices Charlize Theron y America Ferrara, las presentadora de televisión y productoras Oprah Winfrey y Ellen Degeners quienes sufrieron de abuso sexual en sus infancias y adolescencia, por parte de familiares muy cercanos.

No es casual que todas hayan encontrado la fortaleza en medio de una de las peores experiencias de sus vidas y se hayan convertido en las grandes estrellas que son.

Los causantes

Recientemente la industria del espectáculo en Estados Unidos y en Reino Unido se ha revolucionado con las cientos de denuncias de acoso y abuso sexual protagonizadas por Harvey Weinstein.

Y muchos nombres salieron a relucir, tanto que se han creado dos grandes campañas que buscan extirpar este cáncer que ha manchado las carreras de miles de actrices: Me Too y Time’s Up.

Jennifer Lawrence, Reesse Witherspoon y Salma Hayek son algunas de las actrices que fueron víctima de algún tipo de abuso o acoso sexual a manos de productores como Harvy Weinstein.

Quien le puso una cara a esta realidad de abusos y vejaciones, e hizo que cientos de mujeres del espectáculo se unieran para erradicar el sexismo, el racismo e incluso la homofobia que por mucho tiempo fue un secreto a voces en los pasillos de los estudios de Hollywood.

¿Qué refleja esto?

El acoso sexual en Hollywood solamente es un reflejo de lo que miles de mujeres sufren. No se necesita estar en el mundo del espectáculo para ser víctima del abuso de poder. Este fenómeno es algo que se vive día a día. Por ello este tipo de revelaciones deben inspirar a otras mujeres a no quedarse calladas.

