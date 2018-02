5 razones por las que Lady Bird empodera a las mujeres

Lady Bird

Lady Bird es una película de comedia dramática estadounidense. Escrita y dirigida por la afamada directora Greta Gerwing. El cast del filme que ya está considerado uno de los mejores este año está compuesto por: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Stephen McKinley Henderson, y Lois Smith.

Está nominado para 5 premios de la Academia: Mejor Película del Año, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de reparto, Mejor guión original. Pero no es solamente una película bien hecha, también es una manera de inspirar a las mujeres a empoderarse, a encontrar su pasión, su fortaleza de carácter y aprender a nunca rendirse.

La protagonista, las protagonistas de la historia, el argumento en sí inspira al género femenino de manera sutil a jamás rendirse. No se emplea el típico estereotipo de la mujer, ni se siguen las mismas reglas del amor, es una sopesa en cada nueva escena.

1. Lady Bird no tiene miedo de conseguir lo que quiere

La protagonista, quien se hace llamar Lady Bird no tiene miedo a seguir sus sueños. No importa que sus metas deterioren la relación con sus papás, ella está segura de lo que quiere y no descansa hasta conseguirlo.

No teme a los enfrentamientos, no se rinde con facilidad, jamás pierde la esperanza. Es una mujer que no se deja llevar por los estereotipos, y hace lo que quiera cuando quiere. Es feroz cuando se trata de defender en lo que cree.

2. Enseña a las mujeres que no deben esperar a ser invitadas

La joven no espera a que el amor toque a su puerta, no se queda esperando a que los hombres se fijen en ella. Sin miedo, ella es quien da los primeros acercamientos.

Esto nos enseña que las pautas de conducta han cambiado. Las mujeres no pueden seguir adoptando el papel de contempladoras. Está bien buscar aquello que quieren.

3. La fuerza de la mamá

La ternura del papá cautiva a todos, pero es la mamá quien sostiene la casa. Su trabajo, su fuerza, su carácter la hacen seguir adelante sin importar los problemas que se advienen.

Esa es la razón por la que tienen tantos conflictos Lady Bird y su mamá. Ambas son mujeres que no retroceden, que no tienen miedo, que luchan por aquello que creen que es correcto. Una cualidad que todos, mujeres y hombres, deberíamos despertar y trabajar.

4. Está bien caer, si te levantas

La protagonista comete errores, le falla a las personas que ama en determinado momento, no siempre es la persona más comprensiva. Puede llegar a caer en el egoísmo, sin embargo sabe cuando comete un error, y sabe pedir perdón.

La película nos enseña que no se trata de ser perfecto todo el tiempo. El autodescubrimiento conlleva obstáculos y errores. Lo importante es tener la fuerza de levantarse, de enmendar a quien se lastimó, y de entender que los prejuicios solamente son muros que nos impiden amar a nuestros semejantes.

5. La seguridad en sí misma

Es envidiable la seguridad que Lady Bird manifiesta. Nadie puede decir qué hacer o qué no hacer. Ella sabe lo que vale, tiene la seguridad que habrá éxito en su futuro, y no duda en demostrar que tiene razón.

