El momento en el que Buffy la cazavampiros empoderó a las mujeres

Buffy la cazavampiros

Fue una de las series más populares durante la época de los 90's, y marcó a toda una generación por su excelente historia, su construcción de personajes y la gran producción que tuvo.

También fue un ejemplo para las mujeres, una serie que no mostraba al género femenino como el sexo débil. Buffy mostró que las mujeres podemos ser heroínas, que no necesitamos que ningún hombre nos salve ni una historia de amor que nos defina. No es la típica jovencita que se preocupa solamente por los novios o el maquillaje.

Muestra ser una mujer con inseguridades, pero con la suficiente fortaleza para vencer cualquier obstáculo. La elegida, la más fuerte, la legendaria "cazadora" siempre es una mujer.

Buffy era su propia heroína

Muchas veces el entretenimiento abusa y pone a las mujeres en una situación vulnerable en donde siempre serán salvadas por su caballero. Buffy demuestra que las cosas no son siempre así. Nadie salva a la protagonista, es ella quien siempre está demostrando su capacidad ante las adversidades.

Se apoya en el cariño de sus amigos, escucha a su mentor, pelea junto a sus parejas, pero jamás adopta el papel de damisela en peligro. Tampoco es un personaje irreal, Buffy tiene las mismas inseguridades, miedos, errores, defectos que una persona normal. Eso es lo que la vuelve tan completa. No es una deidad que ponga un estandarte difícil de alcanzar, solamente es una mujer que se está descubriendo a lo largo de la serie.

No es una historia de amor

La serie tiene historias de amor épicas, romances que conmueven, y parejas que se volvieron inolvidables. Sin embargo no es una historia que se base solamente en esto. Son un complemento, pero también muestra la realidad de la vida.

Ninguna pareja quedó inmortalizada, muestran el término de las relaciones, el abismo que se siente al estar sola, las parejas que simplemente no embonan.

Pero lo más importante, es que al final Buffy se elige a sí misma. No se desvive por nadie, al final ella sabe que necesita reconstruirse antes de poder entregarse a una persona. Ésta es la razón más poderosa y la lección que la protagonista le otorga a sus seguidores.

No está mal estar sola, pero sí estar con una persona por los motivos equivocados. Asimismo, no puedes buscar que otra persona te complemente ni te arregle lo que está roto en ti. Esa solo es una labor que solo tú puedes hacer.

Fue atemporal para la época

Tiene muchos giros interesantes la serie. Toca problemáticas de drogas, de adicciones, el impacto que tiene los problemas en la escuela en los jóvenes, los hombres que abusan de las mujeres, las dudas que todo joven tiene de su futuro o de su propósito de vida.

También muestra el descubrimiento de su sexualidad de la mejor amiga de Buffy. Willow descubre su atracción por las mujeres, y de manera muy sutil muestran las dudas que la aquejan, los miedos por no ser aceptada. Asimismo muestra a las mujeres con otra orientación sexual sin los estereotipos. Ni tienen que ser masculinas, ni su orientación sexual las cambia ni va más allá que amar a otro ser humano con fortaleza.

Esto es algo que en la época no era muy común, y nuevamente la serie nos da una valiosa lección.

La fortaleza de Buffy

Buffy nos muestra cómo podemos sentirnos con la responsabilidad del mundo en nuestros hombros y aún así nunca rendirnos. La joven enfrenta durante la serie la muerte de su mamá, el alejamiento de sus seres queridos, un futuro incierto en cuanto a lo profesional, y un destino que ella no eligió. Pero Buffy nos muestra que no importan los obstáculos, todos tenemos la fortaleza necesaria para vencerlos.

Le demuestra al público que las mujeres no son débiles, que no son aquellas que solo saben romper en llanto y pedir ayuda. Una mujer es capaz de tener sobre sus hombros todo y aún así vencer.

Los personajes femeninos

Todos los personajes femeninos tienen una fortaleza admirable. Es de las pocas series en las cuales el co-protagonista varón es el elemento más débil de toda la serie, algo que lo atormenta en todo momento. Willow es quien brinda los conocimientos y quien aprende a controlar la magia; Buffy es la líder del grupo que vence a todos los demonios que se ponen enfrente de ella; y su amigo Xander simplemente es quien las acompaña con un corazón noble y una valentía férrea.

Normalmente el papel que interpreta Xander siempre es el que se le otorga a las mujeres, pero no en una serie tan empoderada como Buffy. Ninguna de las mujeres que aparecen aquí pueden llamarse sumisas, y aunque en algún momento dudan o flaquean, siempre se sobreponen. ¡Gracias Buffy, por tantas enseñanzas!

