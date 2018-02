Mujeres Bacanas: “Para ser una sólo se necesita creer en el potencial que todas llevamos dentro”

En octubre de 2017, dos reporteras publicaron tras meses de investigación un reportaje sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein, y cómo durante tres décadas había creado un sistema de abuso sexual y poder en la industria del cine. Lo escrito por las periodistas Jodi Kantor (42) y Megan Twohey (40) en The New York Times fue un primer estallido, que no sólo hizo caer al mismo Weinstein, sino que animó a miles de víctimas a denunciar conductas abusivas, y fue el motor de lo que ahora es una verdadera revolución, bajo el lema “Yo también”. Kantor y Twohey eran reporteras con experiencia. La primera fue la persona más joven en editar la sección de Artes en The New York Times; escribió un libro best-seller sobre los Obama, y tiene conocidos reportajes como el sobre la brecha social al amamantar, que generó más lugares de lactancia accesibles en su país. Por su parte Twohey se unió a The New York Times en 2016 para hacer investigaciones, y son suyos algunos de los reportajes que han revelado irregularidades sobre el presidente Trump. El actuar de Harvey Weinstein era un “secreto a voces” en Hollywood, pero algo muy distinto era llevarlo al papel: se necesitaban fuentes dispuestas a testificar y suficientes testimonios confiables. Fueron cinco meses de investigación, reuniones secretas con víctimas –ya que su primera necesidad era resguardar identidades-, contrastar historias, y darse cuenta que si habían partido pensando que este era un comportamiento antiguo de Weinstein, en realidad seguía ocurriendo: encontraron ocho acuerdos fuera de corte entre el productor y mujeres que habían querido acusarlo de abuso o acoso. Además, eran decenas las mujeres que contaban la misma historia: el productor las hacía reunirse en un hotel haciéndoles creer que era por negocios, las acosaba y luego amenazaba con terminar sus carreras si hablaban. En septiembre, se reunieron con el productor para discutir las acusaciones; él trató de desestimar a las víctimas. Y hasta el día antes de la publicación del reportaje, llamó a las periodistas para amenazarlas. Hoy él fue despedido, mientras ellas escriben un libro. Dicen que lo hicieron por sus hijas. #mujeresbacanas

A post shared by Mujeres Bacanas (@mujeresbacanas) on Dec 11, 2017 at 3:23am PST