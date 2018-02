La propuesta de Ale Valle para visibilizar la violencia de género en Gala de Viña

Cuando tu vestido combina con el sillón, hay que sacarse una foto "casual" jajajaja! He estado pensando en qué podríamos llevar las mujeres a la #galaviña2018 y darle un significado a nuestra #alfombraroja más importante para recordar con ello a #nabila #valentina #antonia #sophia y todas las niñas, mujeres y jóvenes víctimas de la violencia y, a la vez exigir respeto e igualdad para nuestro género. Comparto con uds esta idea. Se les ocurre algo así como el negro de los Globos de Oro, la rosa blanca de los Grammy o el abanico rojo de los Goya??? #galaviña2018 #mujeres #género #feminismo #metoo #timesup PD: vestido @nrg_energychile

A post shared by Alejandra Valle (@siliconvalle) on Feb 5, 2018 at 1:08pm PST