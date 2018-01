Los peores comentarios contra Claudia Morales luego de denunciar su violación

La periodista Claudia Morales ha causado revuelo en Colombia al mostrar en su columna de la semana pasada cómo un poderoso personaje de la vida pública del país la violó cuando ella era su subordinada. También enfatizó que debido al poder que este tiene, no se atrevía a revelar su nombre.

De ahí se ha especulado bastante sobre quién pudo haber sido. Paula Ochoa, columnista de El Tiempo, instó a los grandes nombres femeninos del periodismo del país a unirse y a desenmascarar a sus abusadores. Y varias pistas ya apuntan a alguien que es muy conocido en la política colombiana.

Pero lo peor, por lejos, ha sido ver que lejos de la solidaridad, Morales, con su denuncia, ha recibido mensajes donde se le acusa de oportunista, entre muchos otros. Aquí los reproducimos y damos cuenta de que por esta cultura, muchas mujeres prefieren callarse en el país.

Chistosísimo, el dude.

Claudia Morales dijó que a su violador lo vemos y oímos todos los días. Yo ya tiro uno que hace rato me levanta sospechas: pic.twitter.com/juOeYcxckA

Se habían tardado. Así de absurdos pueden ser.

Claudia Morales, es el plan B del FARC Santismo que no tiene como ganarle al que gane entre Marta Lucía, Iván Duque y Alejandro Ordóñez #ClaudiaMoralesEnLaW pic.twitter.com/uOxbEHHjjM

Claro, es que Claudia solo quiere llamar la atención (Dios, paciencia).

Cuál opción del silencio? No sea ridícula. Solo quiere pantalla, y con eso está llevando a las mujeres a q aguanten calladas y calladas se vayan a la tumba. La vida la castigará si esa historia es inventada. Y si no, la castigará por no evitar q "ÉL" siga cometiendo atrocidades

— Jerónimo Ganz (@JeronimoGanz) January 21, 2018