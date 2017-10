Periodista de Publimetro es acosada y los comentarios en redes son aterradores Los comentarios ante una víctima de agresión en Colombia pueden llegar a ser espeluznantes.

Natalia Martínez López es periodista de Publimetro Colombia en la sección Nación. Su excelente trabajo ha sido reconocido incluso por candidatos como Humberto de la Calle y en Twitter tiene una poderosa voz que le ha dado un amplio rango de seguidores.

Infortunadamente, muchos de ellos fueron los primeros en hacerle matoneo cuando ella denunció cómo un hombre se bajó de su auto, se bajó los pantalones y se masturbó frente a ella.

El carro de placas BZN 593 acaba de pasar por mi casa y se bajó los pantalones y se empezó a masturbar en frente mío, para violarme. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Les pido ayuda para encontrar a este hijo de puta. https://t.co/lvNUHBKpzV — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

La reacción en Twitter

Y, mientras muchos le ayudaron (junto con su pareja) a ubicar al dueño del vehículo, otros comentarios mostraron lo que ya habíamos reflejado en alguna ocasión: se culpabiliza a las mujeres por no reaccionar rápido (porque todas son Wonder Woman), también por "querer llamar la atención" y por ser "exageradas" ante un comportamiento que ya está normalizado en la sociedad colombiana.

Estos son, por lejos, los peores comentarios. Hay quienes creen que Natalia miente y solo quiere atención (porque claro, cuando nos frotan su pene, nos agarran o nos quieren violar, es lo único que queremos).

Estoy seguro que ese cuento de nataliaescribe no se que mierda es inventado. — Old Jawbreaker (@TeguaTitulado) October 31, 2017

La verdad tengo entendido que si a una mujer la van a violar en la calle lo primero que hacen es agarrarla no mostrarle la mercancía. — Old Jawbreaker (@TeguaTitulado) October 31, 2017

Pero esa pelada no va a enteder, solo quiere llamar la atención. — Old Jawbreaker (@TeguaTitulado) October 31, 2017

Es cierto o es paja? — DON TRINO 🔴 (@NILIRKAN2) October 31, 2017

Usted es de los que no le creería a una hermana si eso le pasa? — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Otros creen que ella es la culpable de todo. Es que no es lo mismo que te violen. Empático, este ejemplar.

no, pobresita le dolió la violación? https://t.co/8kbVXEtpqW — Yesid Peñuela (@yesidpenuela) October 31, 2017

Y claro, en la colombianísima costumbre de irse a la forma (en vez de el fondo), no falta el "ocurrente".

Un carro como se baja los pantalones? No entiendo🤔 — Cero descensos (@OscarJavier59) October 31, 2017

Debe ser un Decepticon, los Autobots no hacen esas cosas. — Cosme Fulanito (@Real_fulano) October 31, 2017

Claro, dude. Es que ninguna mujer debe salir sola a nada.

Si llego x años en algunos lugares y me roban 8 veces, no puedo esperar q un día eso cambie, por no pasara lamentablemente, así q…. — Javi Cañon Cisf (@javica24) October 31, 2017

Y eres "mala y grosera" si tratas de defenderte.

Responder con insultos, por un error que usted cometió al no saber redactar, no jodas, come puta mierda!! — OpinionAnonima (@OpinoDeLaNada) October 31, 2017

A ella la tratan de violar y a usted lo que lo ofende es que ella le diga hp al que la está matoneando. Bonito — Irenerd 🐌 (@irenerd) October 31, 2017

Si denuncias eres histérica o estás loca, porque qué mejor truco (y más viejo) para deslegitimar lo que te ha pasado.

No se si opinar… estas obviamente afectada pero también agresiva…. quizás tu pareja hubiese podido fotografiarlo para denunciarlo — David Mora (@DAVIDZER0) October 31, 2017

Wow, Sherlock. Eres brillante.

Si ud se quedó mirando lo suficiente como para notar que estaba haciendo en realidad el tipo fue porque vio "algo" que le llamó la atención! — Ricardo Durán S. (@Barreja) October 31, 2017

Claro, es que una mujer que deseas debe ser acosada, ¿verdad, hombre?

Jajajaja y no te gusto de qué estás disfrazada??? En mi caso si fueras tú yo te dejo entrar y te dejo salir tres días después Jajajaja — Kenwoorth2001 (@kenwoorth2001) October 31, 2017

O peor aún, Natalia no es para algunos la sílfide que "merezca" el acoso. Porque claro, si eres Miss Universo te toca como premio en la vida ser acosada y eso solo les pasa a ellas. Pals, eso les pasa a TODAS. A TODAS.

Ese morboso dos condenas una por degenerado y otra por cochino usted no es que sea la hermosa mujer blanca rubia de ojos azules y llamaste a tu pareja para que participará :v — Victor Kazama (@KazamaVictor) October 31, 2017

Y bueno, no falta el que cree que todas deben reaccionar igual. O sea, darle un golpe o huir. Claro, porque si así fuéramos todos los humanos no existirían víctimas desde… ¿la prehistoria?

Y q hacías ahí parada viendo, un hombre con pantalones abajo no corre mucho, esa era tu oportunidad de huir y no esperar a ver q iba a hacer — Old Jawbreaker (@TeguaTitulado) October 31, 2017

Perdón por no tener los reflejos para actuar, como si se supiera qué hacer cuando un hombre acosa y abusa así a las 10 al frente de la casa. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Como cualquiera acá puede hacer lo que le venga en gana con las mujeres (y más con el pensamiento normalizado e institucional que piensa de la misma manera), Natalia llegó a estas conclusiones.

Hoy pasa lo mismo. Vengo a Twitter porque es un medio que creo efectivo para denunciar. Hoy recibo burlas y me tratan de mentirosa — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

A muchos hombres les pareció divertido el hecho de que redacté mal el tuit… La violencia está normalizada. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Cuando una niña le cuenta a la mamá que un tío la tovó o se masturbó en frente de ella y la mamá no le cree ¿no es violencia? — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Un tipo q acorrala a una mujer a las 10 pm, bajo la lluvia con los pantalones abajo y masturbándose, seguro solo quería una amistad. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Eso dicen acá, porque no me tomó a la fuerza y no hubo penetración. ¿Si pasó conmigo, no le puede pasar a una menor, algo peor? — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

¿Se acuerdan de Yuliana Samboní? Una niña que un violador y asesino se llevó en un carro? Minimizar un acto es darle cabida a cosas peores. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

He ahí por qué para una mujer agredida es tan difícil obtener justicia.

1. Denunciar es sinónimo de matoneo. Algunos dicen que es mentira. Entiende uno a las que no dicen ni mú cuando les pasa. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

2. No usen las redes sociales para esto. La culpa la tengo yo, que en un desesperado ataque, quise que me ayudaran. pero esto es perdido. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

3. Si las acosan, tocan su cola, se masturban en frente suyo o cualquiera de esas cosas, cambiénse de casa o de país, para que no les pase. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

4. Si un hombre se acerca masturbándose a las 10 pm, seguro es que la quiere invitar a tomar café o venderle unas vacaciones. No ultrajarla — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

5. No llamen la atención. A muchos hombres les resulta molesto que usted denuncie porque normalizan la violencia. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) October 31, 2017

Pero no falta el que no leyó y que tiene al "cafre" interiorizado.

Que tiene que Yuliana aquí, enferma mental, esa era una niña indefensa, ésta es una guevona bien adulta, puede defenderse. — Vilos Cohaagen (@Cohaagen_) October 31, 2017

Pero otros ya son conscientes. Ellos entienden que el problema radica precisamente en ESOS comentarios.

increíble la cantidad de personas que lo toman de broma o acusan a la mujer, y denunciar alguna cámara debe haber por el sector. — Ron Dulian (@RonDulian) October 31, 2017

Ánimo a denunciar penalmente a ese enfermo. Y a todos sus secuaces que han respondido con bestialidades a tu tuit… Qué. Desastre de tipos — Irenerd 🐌 (@irenerd) October 31, 2017

Siento que tengas que leer las respuestas de tanto cafre. Gracias por denunciar. La gente sigue creyendo que lo inventamos. Mucha fuerza ❤ — Lo (@Lady_Lolita) October 31, 2017

Solidaridad con Natalia y rechazo a matoneo en su contra de los que creen que quien debe pedir excusas es la agredida y no el agresor — LuisFernandoVelasco (@velascoluisf) October 31, 2017

Lo sucedido a @Nataliaescribe le puede pasar a su hermana, hija, tía, amiga, etc. Tomemos consciencia y apoyemos. Ni una más! — Nicolás Cardona (@Nicocarleal) October 31, 2017

No más! Esto no puede seguir siendo una cuestión de risa, ni ridiculizar, ni cuestionar a la víctima NO MÁS cc @Nataliaescribe pic.twitter.com/DwJDufraWI — Angelazul (@gelitoazul) October 31, 2017

Qué manada de hijueputas viven en este lodazal, Nat. Mucha fuerza y ánimo. Ojalá se pueda hacer algo contra ese asqueroso. — bait. (@PepelePank) October 31, 2017

Leer un par de comentarios y comprender por qué somos una sociedad fallida y enferma, que aplaude asesinos y exalta violadores. Denúncialo, aunque a esa plaga toca como con los violadores (qué hoy posan de libertarios de paz), exterminarlos. — El Fauno (@donnyrossoff) October 31, 2017

En un país donde hay más de 200 mujeres asesinadas en lo que lleva del año, y en donde cada 16 horas las mujeres son víctimas de violencia sexual, con lo que le pasó a Natalia se entiende que esto en Colombia es algo normalizado. La gran pregunta, ¿hasta cuándo?