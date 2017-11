Las 10 ciudades más peligrosas para las mujeres en el mundo

Thomson Reuters Foundation dio a conocer el nombre de las 10 ciudades del mundo en las que las mujeres tienen más peligro por sufrir violencia. Es indignante saber que en la lista se encuentra el nombre de México, Lima, Dheli. Karachi, Kinshasa y la más peligrosa, El Cairo.

Dicha encuesta también arrojó en sus resultados que Londres era una de las ciudades más amigables, seguida de Tokio y París, en las que las mujeres no sufren de violencia.

These are the most dangerous megacities for women https://t.co/Qyt22jvMLL pic.twitter.com/izLrK7esn7

— World Economic Forum (@wef) November 13, 2017