Es más probable que tu pareja ejerza violencia de género que un extraño La violencia de género se ha convertido ya en un problema de salud pública

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública. Este mismo organismo señala que dicha violencia no se limita a lo físico, sino también a lo sexual y psicológico, razón por la que es primordial comenzar a poner un alto.

Por desgracia, las mujeres no están más seguras al lado de sus parejas, personas que ellas mismas eligieron. Cifras de ONU Mujeres revelaron que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental.

Violencia de género: el agresor está cerca

Para que te des una idea de esta tendencia, en el 2012, uno de cada dos casos de mujeres asesinadas había sido a manos de su pareja sentimental o un miembro cercano a su familia. La violencia de género no se reduce a golpes, las agresiones sexuales y también se han convertido en un problema para las mujeres. violaciones dentro del matrimonio, otras relaciones o por extraños, así como matrimonios forzados también se ejercen por personas cercanas a la víctima.

Las niñas también son víctimas de violencia de género por parte de sus círculos más cercanos, ONU Mujeres estima que al menos 200 millones de niñas han sido sometidas a mutilación femenina y que dicha ablación se practica antes de que las pequeñas cumplan 5 años.

Lo que nos resta es no quedarnos calladas, ponerle un alto a las agresiones pues sólo evidenciando y denunciando los actos de violencia podremos hacer que las cosas cambien. Si tu pareja de cela no es normal o si te pega 'jugando', algo no está bien.