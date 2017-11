Con heridas en el rostro, mujer denuncia violencia a través de Facebook

Una joven que no ha sido identificada, compartió a través de una transmisión en vivo en Facebook que su pareja, quien presuntamente es policía del Estado de México, la golpeó hasta dejarla con heridas en el rostro y otras partes del cuerpo.

La joven se dijo harta de la violencia de género, dio un testimonio desgarrador en el que narró la forma en la que su pareja ejercía violencia contra ella. De acuerdo con medios mexicanos, cerró su perfil y no ha sido localizada.

Sin dar más detalles, la joven explicó que quiere justicia y que el hombre que la golpeó junto a su hijo sea castigado. Dijo que no le importaba si se reían de ella pues estaba harta de sufrir maltratos.

“Yo ya no voy a aguantar esto. Yo di muchas oportunidades porque siempre quise una familia, pero ya no voy a aguantar esto un día más. Ya no puedo, ya no me voy a seguir callando”.