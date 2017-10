Actriz de “The Big Bang Theory” escribe polémica carta sobre el acoso Mayim Bialik causa resquemor con su carta “feminista”.

Ante el escándalo mediático de Harvey Weinstein, la actriz de “The Big Bang Theory, Mayim Bialik escribió una polémica carta en “The New York Times” en la que habló de su experiencia en Hollywood. Pero esta carta ha suscitado muchas críticas por la forma en que cuenta su experiencia y por dos párrafos en particular.

Bialik afirma que al nunca corresponder a la belleza estándar de Hollywood, no fue acosada. De hecho, en un párrafo menciona que “"La ventaja de no ser un 'diez perfecto"" y dijo que "como una feminista orgullosa con poco deseos de hacer dieta, obtener cirugía plástica o contratar a un entrenador personal, no tengo experiencia personal con hombres que me pidan que se reúna en las habitaciones de su hotel ".

Mayim Bialik y sus fuertes declaraciones

Ella continuó: "Aquellos de nosotros en Hollywood que no representan un estándar imposible de belleza tienen el 'lujo' de ser ignorados y, en muchos casos, ignorados por los hombres en el poder a menos que podamos hacerles dinero". Dice que no coquetea y viste modestamente y a pesar de que esto es opresivo para muchas feministas, “la cultura no cambiará pronto”.

Pero, lo que ha causado más resquemor ha sido esto: “Mientras tanto, planeo seguir trabajando arduamente para alentar a las mujeres jóvenes a cultivar las partes de sí mismas que pueden no ganarles dinero y fama. Si eres hermosa y sexy, genial. Pero hacer que otros celebren tu belleza física no es la manera de llevar una vida significativa.

Y si, como yo, no eres un 10 perfecto, sabe que hay personas que te encontrarán deslumbrante, irresistible y digno de atención, respeto y amor. La mejor parte es que no tienes que ir a una habitación de hotel o a un sofá de fundición para encontrarlos.”

Muchos acusaron a la actriz de culpar a las víctimas por su apariencia y vestido. Gabrielle Union contó su experiencia en Twitter: “Fui violada y eso no tuvo que ver nada con vestirse modestamente”.

La actriz Patricia Arquette hizo lo mismo. Bialik aclaró en un Facebook Live que nunca fue su intención culpar a nadie sobre su vestimenta o apariencia y que solo contaba su experiencia en Hollywood.