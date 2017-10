¿Quién es el hombre con el que Mara Castilla salió del bar The Bronx?

Hoy se cumple un mes de que, lamentablemente, Mara Castilla, joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Estado de Puebla, fuera encontrada sin vida en la junta de Santa María Xonacatepec, una pequeña población a 15 kilómetros de la capital de Puebla.

Aunque Ricardo Alexis “N”, conductor del Cabify que debía llevar a casa a Mara, está detenido como probable responsable de su asesinato, aún hay algunos detalles del caso que no han sido respondidos, como las razones especificas por las que él le arrebató la vida y si hubo más personas involucradas en el feminicidio.

De acuerdo con las declaraciones de los amigos de Mara a la Fiscalía General del Estado de Puebla, todos fueron a bailar al bar The Bronx la noche del jueves 7 de septiembre. Salieron de ahí a las 5 de la mañana del día siguiente y de regreso a sus casas, tras quedar varados en un módulo del alcoholímetro, la joven de 19 años decidió pedir un taxi de Cabify para llegar a su casa, pero esto último jamás sucedió.

Sin embargo, en un video del bar se puede ver a Mara saliendo del lugar con un hombre (hasta el momento no identificado oficialmente) a las 3:17 horas y no con sus amigos a las 5:00 horas, como se manejó en la versión oficial.

Posted by LETRA ROJA on Thursday, October 12, 2017

🎥VIDEO🎥 ¡Caso Mara Fernanda cambió rotundamente! Salió a las 3:17 am ¡y acompañada! Te compartimos la nota completa 👉👉 http://ow.ly/8GH430fQal6 (Vía Diario Cambio)

Una versión extraoficial que manejan medios como El Heraldo de Puebla y El Diario, podría explicar quién es el hombre que sale del bar con Mara. En los artículos se da a conocer que los amigos de la joven estudiante niegan haber sido detenidos por el alcoholímetro como afirman las autoridades y revelan que Castilla tenía un novio que se encontraba con ellos en el bar la noche del 7 de septiembre.

En la publicación también se especifica que los amigos de Mara afirman que ella les contó que “su novio”, Juan Luis Moragues (supuestamente hijo de un empresario español que es muy cercano al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle), era muy celoso y que peleaban constantemente.

De Juan Luis Moragues no supimos nada, solo se empezó a rumorear que él la había matado y que salió del país para protegerse y no afectar las relaciones que tiene su familia con algunos políticos importantes", se lee.

En su primera declaración ante la Fiscalía, Ricardo Alexis “N”, de acuerdo con las versiones de estos diarios, narró que durante el viaje en el auto Mara se puso de acuerdo para verse con una persona en “una exclusiva zona residencial”. Después de otros hechos, el conductor de Cabify indicó:

Llego al hotel y me espero en la habitación indicada (25), baja un tipo con facciones españolas y me dice que él la llevara y tampoco acepta el celular, posteriormente recibo una llamada identificándose como la hermana de Mara, le comento la situación y me empieza a insultar y tirándome a loco".