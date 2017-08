Un agente abatió solo a cuatro de los terroristas sospechosos por el ataque en Barcelona

España y el mundo se encuentran de luto luego de que un ataque terrorista en Barcelona dejara 13 muertos y más 100 heridos, además en Cambrils se sucitó otra amenaza, vinculada al primer ataque.

En este último hecho, cinco terroristas viajaban en un Audi A3 que, luego de arrollar a varias personas, se embistieron contra una patrulla que les cerró el paso. Del Audi bajaron 4 terroristas, armados con cuchillos y explosivos. Los sujetos circulaban en la rotonda del Club Nàutic, en la zona del Puerto de Cambrils y fueron abatidos por la policía.

El incidente se convirtió en un tiroteo que mató a cuatro de los atacantes. El quinto terrorista escapó pero fue capturado por uno de los agentes.

An amateur video has captured the moment a man is seen being shot dead by police in Cambrils following the terror attacks in Spain pic.twitter.com/HZpuvcfXLh

— Sky News (@SkyNews) August 18, 2017