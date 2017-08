Ella es la mujer que ha sobrevivido a tres ataques terroristas

Julia Mónaco tiene 26 años y ha estado presente en tres de los ataques terrorista más recientes. Sobrevivió al atentado de Barcelona y antes de ese, al del puente de Londres y el de París.

La joven narró a medios británicos que se encontraba de compras en la Plaza de Catalunya, lugar cercano a donde una furgoneta embistió a los peatones que se encontraban en el camino.

Dijo que los obligaron a meterse a la tienda, tumbarse en el suelo, lejos de las ventanas mientras el caos y la confusión sucedían afuera.

Según relata el diario ‘The Independet’, la mujer no alcanzó a ver la furgoneta, pero sí a la multitud y a la policía correr de un lado hacia otro.

Señaló que no es el primer atentado al que se enfrenta, dijo a estaba en París cuando un hombre acuchilló a un policía a las afueras de la catedral de Notre Dame.

Eso no es todo, también estuvo en el atropello de London Bridge.

Genuinely terrifying experience. One minute I'm shopping for tshirts, the next I'm running to get away from the windows #barcelona

— Julia Monaco (@juliaandmonaco) August 17, 2017