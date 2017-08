Vídeo de Despacito presenta a la mujer como un objeto sexual, según fundamentalista

El pastor César Vázquez dijo que Despacito, el tema musical interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, vende a la mujer como un objeto sexual.

Las expresiones del también portavoz de Puerto Rico por la Familia se dieron luego de que la Compañía de Turismo de Puerto Rico utilizó la canción para promover a la isla como destino turístico en su nueva campaña publicitaria.

“Yo creo que el gobierno se equivocó. Yo creo que eso no es lo que nos representa como pueblo. La pregunta que me hago es: ¿Dónde están las feministas protestando? Aquí se está vendiendo a la mujer como un objeto sexual”, dijo en entrevista WKAQ 580 AM.