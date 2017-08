Taylor Swift gana juicio contra acosador y así la apoyan los famosos La cantante busca que las víctimas de acoso sexual tengan el valor de denunciar siempre.

Taylor Swift ganó el juicio por acoso sexual contra el DJ David Mueller, el cual comenzó hace una semana. El jurado encontró que el también locutor de radio sí tocó por debajo de la falda a la exitosa cantante mientras posaban para una foto.

Como compensación por los daños, Taylor recibirá la simbólica cantidad de $1 dólar (que era lo que ella solicitó), ya que en realidad lo que siempre buscó fue que le hicieran justicia y que el agresor recibiera un castigo por el daño que le hizo.

Reconozco que he sido una privilegiada en la vida, en la sociedad y al haber podido afrontar los enormes costos de defenderme en un juicio como este”, publicó Swift en un comunicado tras conocerse el veredicto.

Sus amigos (y famosos) la apoyan

Como era de esperarse, muchos famosos amigos de Taylor le manifestaron su apoyo personalmente y también por medio de las redes sociales. Uno de las celebridades que más llamó la atención fue Kesha, debido a que ella también fue víctima de acoso sexual y demandó (aunque lamentablemente ella perdió el juicio).

Kesha expresó que siente admiración por Taylor y su determinación.

. @taylorswift13 i support you always, and especially right now and admire your strength and fearlessness. truth is always the answer. — kesha (@KeshaRose) August 14, 2017

Por su parte, el presentador James Corden publicó un comunicado en donde indica que el veredicto le parece “brillante”.

La cantante canadiense Nelly Furtado compartió que ella conoce bien cómo es que diversas personas de radio “cruzan la línea” (al parecer ha tenido malas experiencias).

Been in several meet n' greets where radio staff attempt to cross lines. Love @taylorswift13 for fighting 4 women's safety in the workplace. — Nelly Furtado (@NellyFurtado) August 11, 2017

Amber Heard, quien sufrió violencia doméstica por parte de Johnny Depp, publicó un tweet donde dijo que se siente “orgullosa” de la cantante.

Una de las amigas de Taylor, Lena Dunham, también alabó su testimonio “feroz” y “cortante”.

Proud of @taylorswift13 for her fierce & cutting testimony & her refusal to settle for being treated like property. Her example is powerful. — Lena Dunham (@lenadunham) August 11, 2017

Taylor apoyará a las víctimas

Después de esta experiencia, Taylor está más sensibilizada sobre el horror del acoso sexual. Y expresó que pretende ayudar a las víctimas:

Mi esperanza es ayudar a las voces que también deberían ser oídas. Por eso, en un futuro próximo haré donaciones a organizaciones que ayudan a defenderse a las víctimas de asaltos sexuales”.

¡Enhorabuena por Taylor!