Taylor Swift sufrió acoso sexual y nos da una lección al denunciarlo

¿Cuántas veces, mientras caminas por la calle o viajas en el transporte público, un hombre te ha acosado sexualmente? ¿Cuántas de esas veces has denunciado a quienes lo hicieron? ¿Una, dos… ninguna? Si jamás lo has hecho, Taylor Swift tiene una lección que darte: siempre debes hacerlo.

Hace cuatro años, Taylor fue acosada sexualmente por el Dj David Mueller (mientras se tomaban una fotografía), y en lugar de quedarse callada decidió alzar la voz y exponer lo que le había sucedido públicamente.

Taylor Swift Claims ‘David Mueller’ Dj Grabbed Her A$$ During A Photo, Finally Heads To… https://t.co/ZmoI7EuD8Y pic.twitter.com/zr5R2z61Qm

Primero, la famosa cantante se lo hizo saber a su fotógrafa, Stephanie Simbeck, 15 minutos después de que sucediera. Posteriormente, se le contó a su madre, Andrea Swift. Y ahí comenzó la lucha.

Al poco tiempo, Taylor decidió hacer público que había sido víctima de acoso sexual, sin embargo las personas no le creyeron (es común que las estrellas sean tocadas “de más” por sus fans y lamentablemente no se ve como un ataque). Situación que Mueller decidió ocupar a su favor para demandarla por una cifra millonaria de dinero, acusándola de haber propiciado que lo despidieran de su trabajo sin razón.

Pero la cantante no se rindió y en 2015 decidió interponer una contrademanda por falso testimonio y acoso sexual contra el DJ. Hecho que derivó en un juicio para deslindar responsabilidades, el cual comenzó justamente esta semana y al que Taylor ya se presentó para testificar.

Taylor Swift gives graphic, real testimony against the DJ on trial for groping herhttps://t.co/SAxcSQdPjd#TaylorSwift @FOX5Vegas pic.twitter.com/KdVwocmt8m

— MORE Las Vegas (@MOREFOX5) August 10, 2017