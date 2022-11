5 cábalas de Año Nuevo que no está de más intentar

Además de las famosas uvas a media noche, existen varias tradiciones para atraer buenas vibras y deshacerse de las malas en Año Nuevo. Supongo que hay muchísimas, pero estas son las más recurrentes. Funcionen o no funcionen, el caso es que pueden hacer que la fiesta sea muy divertida. ¡Prepárate!

Los calzones

Quiero pensar que todos los días te los pones, pero los de esta noche tienen algo especial: se supone que debes usar unos rojos si quieres atraer el amor, o unos amarillos o dorados para atraer el dinero. Creo que los dorados son para atraer el dinero y si eres Lady Gaga, creo. Mejor unos rojos con amarillo para no errarle ¿no? Ahora que si lo que quieres es un beso a media noche y un one night stand, ponte un vestido ajustado y no te pongas calzones de ningún color, no falla…

Barrer lentejas

Yo esta la vi en una fiesta hace muchos años y me causó gracia. Tiraron como dos kilos de lentejas al piso y armaron a cada persona con una escoba. Tocaba barrer las lentejas hacia afuera de la casa para que se llevaran todo lo malo y sucio del año. Sirve para olvidar malos amores también, según Mientras mejor barrieras más “limpio” comenzarías el año. No recuerdo si dejé de sufrir por amor ese año… no, esperen, no he parado jamás, pero fue muy divertido y tenían un buen punto: ¡adiós mala vibra! Un año que comienza es un buen pretexto.

Sacar las maletas

¿Quieres viajar en 2014? Dicen que si durante la fiesta de Año Nuevo sales a pasear cargando tus maletas se te cumple ese deseo, dicen. Esto también lo he hecho y ese año me fui a vivir a otro país ¿le habré exagerado? Aunque creo que los efectos me han durado demasiado y este año no pasé nunca más de tres semanas seguidas en casa. Lo que haré es encerrar mis maletas con llave en el clóset esta vez, ya les contaré si funciona.

El jabón de los deseos

Si llegas a la cena y descubres un jabón con un alfiler clavado en tu plato, no te apures, nadie te está haciendo vudú ni sugiriéndote discretamente que te bañes más seguido. Esto sirve para escribir tus deseos con un alfiler en el jabón y después deberás bañarte con él el primer día de cada mes. Suena un poco absurdo, pero me parece que volver a verlo a lo largo del año puede recordarte tus metas ¿no?

Un listón, ¿de qué color?

Estos también atraen cosas, como los calzones, pero son más variados: el chiste es amarrar uno de cada color en la muñeca, bien apretadizos, y pedir un deseo relativo al color. Cuando se caiga, tu deseo se verá cumplido. Bueno, eso cuentan las malas lenguas. Prepara tu kit: rojo=amor; amarillo=dinero; verde=salud; morado=sexo; azul=familia/fertilidad (¿o por qué crees que en las bodas se lleva “algo azul”?)

¿Cuáles intentarás? ¿Te sabes más? ¿Alguna que enamore a Ryan Gosling y que me quieras pasar? Oish, ok, no. Disfruta y ¡Feliz 2014!