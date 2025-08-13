La Flaca Guerrero: Más allá de la pérdida, una lección de fortaleza y belleza interior

María Teresa Guerrero, “La Flaca”, compartió con sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram un mensaje profundamente emotivo y lleno de esperanza: “Perder el pelo duele con el cáncer… sobre todo para una mujer, porque muchas veces lo ligamos a la belleza y la feminidad. Pero entendí que es parte de mi sanación. El pelo volverá… y yo ya soy más fuerte, más libre y más yo que nunca”.

Este mensaje fue acompañado de un video en el que la deportista y expresentadora de televisión ecuatoriana reflexiona sobre su lucha contra el cáncer, específicamente sobre su pérdida de cabello tras someterse a un tratamiento de quimioterapias en el hospital Houston Methodist de Texas.

En el video, Guerrero expresa: “A veces yo me miro al espejo y la verdad extraño a la mujer que veía antes. Extraño mi pelo largo, que fue mi sello por mucho tiempo, incluso yo fui hasta imagen de un champú y un acondicionador de pelo por más de 7 años. Extraño sentirlo, peinarme y sí, a veces no me reconozco. Pero también entiendo que esto es parte del tratamiento, parte del camino hacia mi sanación. Y que es normal que me sienta así”.

Un efecto de la quimioterapia

La pérdida del cabello, un efecto secundario común de la quimioterapia, es un desafío emocional significativo para muchas personas que enfrentan el cáncer. Guerrero, sin embargo, ha transformado esta experiencia en una lección de resiliencia y autodescubrimiento. “Hoy me pongo el zapato de todas esas mujeres que están allá con cáncer, hombres también, que pierdan su pelo en este duro proceso para nosotros. Sobre todo para las mujeres, porque muchas veces está ligado con nuestra feminidad y pues y perderlo es difícil. Sin embargo, yo he aprendido a reírme de mí misma con esto. Ahora me arreglo en 2 minutos, me pongo una gorra y salgo, ya no paso horas cepillándome el pelo, ni siquiera me lo tengo que secar. Es como libertad, he descubierto que la belleza no está en lo que vemos por fuera, señores, sino en lo que somos, en lo que nos convertimos, en lo que luchamos”, comparte con una sonrisa.

Guerrero también reflexiona sobre la superficialidad de las apariencias y la importancia de valorar lo que realmente importa: “Ojalá algún día este mundo deje de medirnos por nuestras apariencias, porque cuando la vida te pone enfrente en una enfermedad como la mía, entiendes que nada de eso importa tanto. Lo que vale es la fuerza, la fe, el amor que te rodea. Mi pelo va a crecer en algún momento. Yo ya no soy la misma, ahora soy mejor y más fuerte”.

Esta publicación es solo una de las muchas que Guerrero ha compartido desde que fue diagnosticada con cáncer de ovarios en mayo de este año. Desde entonces, ha documentado su viaje con valentía y transparencia, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos. En sus publicaciones, ha expresado gratitud por el apoyo recibido y ha destacado la importancia de la fe y la esperanza en su proceso de sanación.

Un mensaje de prevención

La historia de Guerrero resalta la importancia de la prevención y los chequeos médicos regulares. El cáncer de ovarios, un tipo de cáncer silencioso que suele detectarse en etapas avanzadas, ha sido enfrentado por Guerrero con determinación y optimismo. Su tratamiento se lleva a cabo en el hospital Houston Methodist, uno de los centros médicos más importantes de Texas, donde ha recibido atención especializada.

Además de su lucha contra el cáncer, Guerrero ha utilizado su plataforma para promover la salud femenina y la conciencia sobre el cáncer. Ha alentado a sus seguidores a priorizar su bienestar y a no subestimar los síntomas que podrían indicar problemas de salud.

La valentía y resiliencia de María Teresa Guerrero continúan inspirando a muchos. Su mensaje es claro: la belleza verdadera no se encuentra en el cabello o en las apariencias, sino en la fuerza interior, la fe y el amor que uno lleva consigo. Como ella misma afirma: “Yo ya no soy la misma, ahora soy mejor y más fuerte”. Su historia es un testimonio de esperanza, fortaleza y la importancia de abrazar cada etapa del viaje de la vida.