Liderazgo femenino: la fuerza que está transformando industria del bienestar con visión

En los últimos años, el liderazgo femenino ha irrumpido con fuerza en industrias tradicionalmente dominadas por hombres, cambiando la manera de tomar decisiones y diseñar estrategias. Las mujeres en altos cargos aportan perspectivas innovadoras basadas en equidad, empatía y colaboración, fortaleciendo la competitividad y fomentando culturas organizacionales inclusivas y humanas. Estas transformaciones permiten a las empresas adaptarse mejor a las demandas de un mercado globalizado y en constante cambio.

PUBLICIDAD

Mujeres líderes Mujeres lideran la industria del bienestar (Freepik)

En sectores complejos como la salud y el bienestar, donde la confianza y la responsabilidad social son vitales, la presencia femenina en puestos clave resulta fundamental para garantizar el éxito sostenible y un impacto positivo a largo plazo.

En este contexto, Aránzazu Gómez y Vivanco, CEO de Matter Smart Nutrients, ha logrado destacar en un mercado saturado gracias a una visión empresarial clara, una estrategia sólida basada en evidencia científica y un liderazgo que rompe con los estereotipos tradicionales. Al frente de una marca que revoluciona la industria del bienestar desde una mirada inclusiva y honesta. “Tengo 40 personas en mi equipo, de distintas edades, y manejo un liderazgo muy abierto. Aunque hay jerarquías porque la estrategia debe bajar desde mí hacia todos, estoy en contra del rol de directora como una ‘semidiosa’ inaccesible. Sin una relación cercana con el equipo, la comunicación interna se dificulta”, destacó en entrevista con Nueva Mujer.

Aránzazu Gómez y Vivanco, CEO de Matter Smart Nutrients "Nunca debes aceptar un sueldo menor solo por ser mujer” (Instagram)

En sectores tradicionalmente dominados por hombres, como el farmacéutico y médico, la presencia femenina en puestos de liderazgo ha ido creciendo notablemente, abriendo paso a nuevas formas de entender y dirigir los negocios. Esta transformación no sólo representa un avance en términos de equidad, sino que también aporta una conexión más directa con el consumidor, especialmente en áreas donde la mujer desempeña un papel clave en la toma de decisiones dentro del hogar.

“Hablando en el ámbito farmacéutico y médico, siendo mujer, puedo decir que aunque hay industrias más complicadas, a mí honestamente no se me ha hecho difícil porque cada vez somos más mujeres en posiciones de liderazgo, en empresas grandes, especialmente en el sector bienestar. Creo que en cualquier casa convencional, la mujer es quien toma la decisión de compra de productos como suplementos, entonces es mucho más fácil entablar una conversación de mujer a mujer”.

El liderazgo femenino está transformando las empresas

Mujeres líderes Mujeres lideran la industria del bienestar (Freepik)

Aránzazu Gómez y Vivanco destacó que valorar talento y compromiso, sin discriminación de género, es clave para el éxito y un mercado más equitativo y sostenible.De acuerdo con la especialista, la elección de una persona en un puesto de liderazgo debe ser natural y basada en talento, compromiso y capacidad, no en género por lo que no tendría que haber razón para que una mujer sea relegada. Sin embargo, reconoció que existen limitaciones culturales muy arraigadas. “Hay ciudades donde el rol de la mujer sigue limitado por ideas antiguas que condicionan la presencia femenina en puestos de alto nivel, pero las mujeres son tan capaces y organizadas como los hombres, no debería existir ninguna diferencia”.

Gómez y Vivanco también destacó la importancia de la igualdad salarial y la valoración justa en el entorno laboral como pilares fundamentales para un liderazgo femenino auténtico y transformador. Señaló que muchas mujeres aún enfrentan la realidad de recibir sueldos inferiores simplemente por su género, una práctica que consideró “retrógrada” y que debería erradicarse por completo. Para ella, el valor profesional no debe estar condicionado por roles tradicionales o creencias obsoletas sobre quién debe proveer económicamente en una familia.

“Creo que la diversificación va creciendo, pero lo más importante es que como mujer sabes que tienes el mismo valor que cualquier hombre, nunca debes aceptar un sueldo menor sólo por ser mujer”, afirmó.

“No tiene sentido definir a una persona por su género en profesiones o cargos; un buen líder, ingeniero o director se define por sus habilidades, no por ser hombre o mujer, salvo quizá en competencias físicas específicas”. Este principio no sólo fortalece la autoestima y la confianza de las mujeres en el trabajo, sino que también es un paso imprescindible para construir culturas organizacionales equitativas donde el talento y la capacidad sean los únicos criterios de reconocimiento y recompensa.