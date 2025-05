¿Soñaste con tu ex, víboras o ratas? Mhoni Vidente revela su inquietante significado

En uno de sus videos más recientes, la famosa astróloga Mhoni Vidente abordó un tema que ha inquietado a muchos de sus seguidores: el significado de los sueños con exnovios.

La vidente también dio el significado de aquellos sueños donde aparecen víboras o ratas, dos animales que suelen causar temor y confusión en el mundo onírico. La revelación de Mhoni ha dejado a más de uno con la piel erizada.

¿Qué significa soñar con tu ex?

“Soñar con tu ex es cerrar el círculo”, explicó Mhoni. Según la vidente, si ya te divorciaste, te alejaste o sabes que esa persona ya no forma parte de tu vida, este tipo de sueño es una señal clara de que finalmente su espíritu ha salido de tu camino. “Hagas lo que hagas, el ritual que hagas, no va a volver”, sentenció.

Pero no todo es negativo. Mhoni también asegura que este tipo de sueños anuncian acontecimientos importantes dentro de la familia, como un embarazo o un matrimonio cercano. “No es tuyo, es de alguien de la casa”, dijo con su característico tono firme pero esperanzador.

Víboras en sueños: traición y envidias muy cerca de ti

Mhoni Vidente abordó el significado de soñar con víboras. Este símbolo tan recurrente es, para ella, una clara advertencia:

“Son personas muy cercanas que te tienen envidia y te quieren traicionar”, dijo. Si en el sueño la víbora te ataca o te muerde, es probable que estés en peligro de una traición directa o un conflicto fuerte con alguien del entorno.

Ratas en sueños: energías negativas y chismes

Las ratas también tienen un papel clave en el mundo de los sueños. Soñar con ellas, según Mhoni, indica que hay energías muy pesadas a tu alrededor. Puede tratarse de chismes, malas vibras o incluso personas que están interfiriendo con tu bienestar.

“Cuando sueñas ratas, aléjate de las malas compañías, porque hay gente que no te quiere ver feliz”, advirtió.

La pitonisa cubana recomendó anotar siempre lo que sueñas, pero advirtió que no debes contar los sueños buenos, porque al compartirlos “se te pueden cancelar” y dejar de cumplirse.