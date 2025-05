¡Decir no sin culpa! La psicóloga Alba Cardalda nos enseña a poner límites y a querernos más

Alba Cardalda, psicóloga clínica y especialista en neuropsicología, nos habla de su primer libro Cómo mandar a la mierda de forma educada. Con humor, inteligencia y mucha autenticidad, nos invita a aprender a decir no sin culpa y a priorizarnos, incluso frente a quienes más queremos.

Alba, quien ha recorrido varios países de Latinoamérica, confiesa que cuando viajas sola no todo es sencillo. Enfrentarse sola a culturas, desafíos y situaciones incómodas la llevó a darse cuenta de que necesitaba aprender a poner límites, no solo con extraños, sino también con gente cercana.

De los viajes a las páginas: por qué escribir sobre los límites

A los 18 años, Alba decidió estudiar Psicología, guiada por su pasión por escuchar y entender a las personas. Pero fue mucho después, con sus experiencias en Latinoamérica y al volver a sus consultas, cuando notó que varios de sus pacientes tenían algo en común: la dificultad de decir no, de marcar lo que está bien y lo que no.

Pudo ver que hacían falta herramientas claras y sencillas para enfrentar esas conversaciones incómodas, pero necesarias.

Así nació su primer libro, Cómo mandar a la mierda de forma educada, disponible en Mr. Books, el cual es una guía práctica, amena y directa para decir “basta” sin dañar al otro ni a uno mismo. La escritora nos dice que los límites no son muros, son puentes que nos ayudan a entendernos mejor.

El poder psicológico de aprender a decir no

Alba nos explica que la clave está en resignificar los límites, ya que mucha gente piensa que poner límites es malo, que es rechazar al otro. Pero, en realidad, es una forma de cuidarnos y de ayudar al otro a entender qué necesitamos.

Cuenta una experiencia personal como ejemplo: “Sentía que alguien a quien quiero no me prestaba suficiente atención. En lugar de guardármelo, le dije cómo me hacía sentir su independencia, que a veces me dolía no compartir más tiempo”. Y, aunque a veces es difícil, una conversación sincera puede ayudar a solucionar los conflictos.

Establecer límites sanos. (everypixel)

Su libro es una invitación a tener esas charlas difíciles, a comunicar lo que duele y lo que queremos sin miedo. “Cuando dices no, también le enseñas al otro cómo tratarte”, asegura.

Aprender a ser tu mejor aliada

Alba no se quedó ahí, su segundo libro, Cómo dejar de ser tu peor enemigo, es una propuesta para aprender a ser más amables con nosotras mismas, confiar en nuestras capacidades y dejar de culparnos por todo, al tiempo que invita a soltar la autocrítica excesiva y cultivar una mentalidad más compasiva.

En un mundo que nos empuja a complacer, Cómo mandar a la mierda de forma educada y Cómo dejar de ser tu peor enemigo son más que libros, son herramientas de empoderamiento femenino.

Alba Cardalda nos recuerda que poner límites no nos hace malas, nos hace libres. Y que el amor propio empieza por tratarnos con la misma ternura con la que tratamos a quienes amamos.