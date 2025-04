¿Glaucoma es igual a ceguera? La Dra. Celia Elizondo revela la verdad detrás del ‘ladrón silencioso’

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, según un estudio revelado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a nivel global lo padecen 90 millones de personas, siendo el 10% de ellas las que presentan ceguera en ambos ojos derivada, de este padecimiento y se estima que para 2040, alrededor de 112 millones de personas sean diagnosticadas.

La doctora Celia Elizondo, presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma, reveló en una entrevista con Nueva Mujer, la importancia de hacerse al menos un chequeo anual, que hará la diferencia para ganar la batalla al “ladrón silencioso de la vista”, exaltando la frase: “El glaucoma no es sinónimo de ceguera”.

“La revisión consiste en un examen visual sumamente sencillo, que no es largo ni doloroso, pero que nos da toda la información necesaria para saber si hay algún riesgo de glaucoma y comenzar su tratamiento, para evitar la pérdida de la vista parcial o total”.

Pero ¿qué es el glaucoma exactamente?, la doctora Celia Elizondo, desmenuzó el concepto para que pudiera ser propiamente entendido:

“Es una enfermedad ocular como causa primera de ceguera irreversible en el mundo. Es silenciosa. La mayoría de las veces no da ningún síntoma y esto lo que ocasiona es un diagnóstico tardío de la enfermedad”, además, puede entenderse como: “el nervio óptico es el cable que conecta al ojo con el cerebro, para transmitir la visión. En el glaucoma ese cable se daña por varias causas y no hay manera de repararlo”.

A su vez, resaltó que, su diagnóstico tardío, debido a que, usualmente se presenta de forma progresiva sin causar síntomas, puede provocar la ceguera:

Por otro lado, la doctora Celia Elizondo enumeró algunos factores de riesgo respecto a este padecimiento, haciendo especial énfasis en que, no existe distinción de género para padecerlo, sin embargo, hay un tipo de glaucoma que puede afectar en mayor medida a las mujeres y es conocido como ‘de ángulo cerrado’, otras causas que pueden provocar glaucoma son golpes directos en los ojos y la utilización de gotas de cortisona:

“Debido a su naturaleza de no dar síntomas, lo que necesitamos hacer justo es una revisión preventiva. La mejor manera es acudir a esta cita anual, pero también es muy importante estar atentos a los factores de riesgo como pueden ser: tener familiares directos (papá, mamá o hermanos) con diabetes o glaucoma diagnosticado, ser personas mayores de 40 años, aunque existen casos de glaucoma juvenil o congénito que se presenta, incluso, en bebés recién nacidos”.

Pero ¿cómo lo experimenta una persona que sí presentó síntomas?, a pesar de que el glaucoma es una enfermedad que usualmente se considera silenciosa, suele haber señales que pueden servir como indicadores de que tu salud visual puede estar en riesgo:

Los tratamientos para el glaucoma van desde gotas para bajar la presión de los ojos, pastillas, láseres y dependiendo de la etapa en la que se haya hecho el diagnóstico, puede incluso hacerse una cirugía, los costos pueden variar dependiendo de la etapa que se encuentre el glaucoma, además de que son de por vida.

Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, la doctora Elizondo, explicó cuál es el proceso que se lleva a cabo en una revisión con el oftalmólogo:

“Se te hace una revisión bastante sencilla, nada prolongada. No duele. No solo se te va a revisar tu visión, cuanto ves, tu capacidad de visión, sino, además, te vamos a detectar cuánto tienes de presión en el ojo. Medir la presión intraocular no es lo mismo que como cuando mides la presión arterial, simplemente lo que haces es con una a través de una luz que se acerca a tu ojo y mide la presión sin ningún tipo de dolor”.