El camino hacia el autoconocimiento y el amor propio: transforma tu vida y alcanza la paz interior.

Descubrir el autoconocimiento y cultivar el amor propio es un proceso único para cada persona, lleno de aprendizajes y cambios profundos que resultan invaluables al momento de alcanzar nuestras metas y encontrar paz interior. Para los fundadores de For The Highest Good, Rocío Aquino y Ángel Orengo, este proceso ha sido clave y han podido compartirlo con la audiencia de la novela The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas, alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

En su perspectiva, el autoconocimiento comienza en el momento en que nos detenemos a hacernos preguntas sobre quiénes somos realmente. “Cuando comenzamos a hacernos preguntas acerca de nosotros mismos es que logramos entendernos mejor”, reveló Ángel Orengo, en entrevista con Nueva Mujer.

Mujer Explorar quién eres realmente es el primer paso para vivir una vida plena y llena de serenidad. (Freepik)

“El primer paso es la conciencia, cuando comienzas a tener conciencia de ti, de quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, y comienzas a hacer; casi casi cuando paras de estar en piloto automático. Porque a veces cuando estamos en piloto automático seguimos reglas, seguimos caminos y no nos hacemos preguntas. Y eso para mí ha sido primordial para comenzar el proceso de autoconocimiento y de autoamor”.

La apertura a nuevas formas de pensamiento es crucial, ya que, muchas veces, no estamos conscientes de las oportunidades que tenemos para crecer. Según Rocío Aquino, este proceso puede comenzar con conversaciones más profundas con nuestros seres cercanos, buscando ejemplos que nos ayuden a reflexionar sobre nuestra vida y cómo mejorarla.

Mujer La apertura a nuevas formas de pensamiento es crucial (Freepik)

Es así como la especialista ofrece una herramienta poderosa para tomar control de nuestro futuro a través de un ejercicio clave: visualizar cómo queremos estar dentro de tres años. “Lo más importante es que, en algún momento, te detengas a reflexionar. Primero, lee ejemplos que te inspiren, y luego, comienza a desglosar tus metas en pequeños pasos concretos”. Esto, de acuerdo con Aquino, nos da claridad y dirección en el proceso.

Orengo por su parte, resaltó un punto clave sobre la importancia de hacer las preguntas correctas para poder conocernos mejor: “Solamente tú sabes lo que necesitas. Y es eso a lo que me refería yo de siempre estar en piloto automático. Vamos por la vida cumpliendo con las necesidades que nos dicen que tenemos. Muchas veces no nos sentamos a preguntarnos, qué es lo que verdaderamente quiero en mi vida”.

Mujer Recupera tu energía, enfócate en lo que quieres y practica la gratitud para transformar tu vida (Freepik)

Esto, de acuerdo con ambos especialistas, nos permite redefinir nuestro propósito y nuestras metas. Al hacerlo, podemos comenzar a reprogramar nuestra mente, tomando decisiones más conscientes y alineadas con lo que realmente deseamos.

PUBLICIDAD

Cómo enfocar tu energía y transformar tu vida

La transformación del pensamiento de carencia a abundancia es otro punto crucial en el proceso de autoconocimiento. Según los autores, este cambio implica centrarse en lo que queremos lograr, en lugar de lo que nos falta. Ángel Orengo explica cómo podemos hacerlo: “Tú eres como una planta nuclear, generas mucha energía, pero cuando la distribuyes entre situaciones no resueltas, como conflictos con tus padres, ex parejas o deudas, pierdes esa energía. Estás viviendo el presente, pero no con el 100% de tu fuerza. Recupera esa energía, enfócala en lo que deseas crear, y sólo podrás hacerlo cuando perdones, aceptes y agradezcas”.

Mujer Recupera tu energía, enfócate en lo que quieres y practica la gratitud para transformar tu vida (Freepik)

Finalmente, el entorno físico también juega un papel fundamental en cómo canalizamos nuestra energía. Como explicó Rocío Aquino: “Piensa que todo lo que consumes a través de tus sentidos afecta tu energía. Por ejemplo, cuando comes comida chatarra, te baja la energía, mientras que las verduras saludables la aumentan. Lo mismo ocurre con la música: si te altera los nervios, te baja la energía, pero si te relaja, la eleva. Programas de televisión con drama y carencia también pueden reducir tu energía”.

Crear un entorno que nos eleve, tanto física como emocionalmente, es una decisión personal y un paso fundamental para reconfigurar nuestra mentalidad. El proceso de autoconocimiento y amor propio no es inmediato, pero es esencial para lograr nuestras metas. Aprender a canalizar nuestra energía, practicar la gratitud y aceptar nuestra situación actual, nos permitirá avanzar con determinación hacia lo que realmente deseamos en la vida.