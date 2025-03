¿Qué es el estrés financiero? La principal causa de ‘quiebre’ en las relaciones de pareja

Sofía Macías empresaria mexicana y autora de la saga ‘Pequeño Cerdo Capitalista’ platicó con Nueva Mujer sobre las consecuencias que el estrés financiero genera en las relaciones de pareja.

Entre las principales causas de quiebres en la pareja están la falta de comunicación, infidelidad y temas financieros, por lo que, la administración y control del dinero se convierten en un punto fundamental para el éxito en las relaciones:

Además, la especialista en educación financiera resaltó otras consecuencias en las relaciones de pareja que pueden derivarse de una mala administración del dinero, donde no solo se habla la salud física, sino la emocional:

Una de las causas principales de los problemas de pareja, son las finanzas, derivadas de un mal control, administración o incluso, pequeños gastos que terminan repercutiendo a largo plazo en una relación, por eso, Sofía Macías recomienda una buena comunicación, como el primer paso para liberarse del estrés financiero:

Por otro lado, la experta en finanzas, enmarcó otro término fundamental y es la ‘infidelidad financiera’, que son aquellos de los que no se hace partícipe a la pareja y que pueden significar una derrama importante

“Existe esta variante que es la infidelidad financiera, o sea, que la gente pueda llegar a tener ciertos gastos que no le está comunicando a su pareja o, además, de los gastos que pudiera no estarle comunicando a su pareja, también puedan existir deudas o a lo mejor que no esté siendo completamente transparente en su situación financiera y que, realmente, no tengan la solvencia para gastar demasiado y al final los dos terminaron endeudados por un estilo de vida fuera de sus posibilidades”.