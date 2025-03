¿Soñaste que caías de un acantilado? Este es el curioso significado detrás de este sueño

La mayoría de las personas en el mundo ha soñado que se caen al menos una vez en sus vidas. Y es que caer es una experiencia común en el plano onírico, aunque no por eso menos aterradora.

De hecho, todos aquellos individuos que han tenido esta clase de sueños en más de una ocasión saben que lo más usual es despertarse de un salto justo después de sufrir la caída en el mismo.

Al respecto, la intérprete de sueños Athena Laz aseguró en un artículo para Today que los sueños de caídas están entre “los más potentes y significativos, especialmente si forman un patrón”.

“Los sueños sobre caídas pueden simbolizar muchas cosas, según el contexto del sueño y cómo te sientes al respecto”, explicó la autora del libro superventas The Alchemy of Your Dreams.

De acuerdo a la también psicóloga, hay tres posibles significados principales de los sueños de caerse. El primero es “simbolizar una confusión interna y sentimientos de impotencia” en el soñador.

“La mayoría encuentra la experiencia de caerse en un sueño aterradora y estresante, por lo que esto puede reflejar la ansiedad y los miedos subyacentes que el soñador tiene que enfrentar”, dijo.

“Los sueños de caídas también pueden representar el nivel de confianza del soñador para manejar una nueva experiencia”, apuntó. No obstante, la interpretación cambia de acuerdo a lo que sucede.

Por ejemplo, si sueñas que te caes por un acantilado, el significado es diferente. ¿Quieres saber qué representa? Sigue leyendo para conocerlo, de acuerdo a la experta antes mencionada.

El significado de soñar que te caes por un acantilado

Athena Laz afirmó en su artículo para el medio citado que soñar que te caes por un acantilado “podría estar resaltando una sensación de pérdida de control o confianza” en tu vida de vigilia.

“Si reconoce que algo no está bien en su vida, este tipo de sueño puede estar diciéndole que haga algo. Cuando aborda activamente lo que se siente amenazante en su vida, lo elimina de los recovecos de su subconsciente y recupera su capacidad de elegir de manera diferente”, explicó.

El consejo de la especialista es escribir una lista con todo aquello que podría estar haciéndote sentir agobiada para abordar de manera proactiva el problema que desencadenó este sueño.