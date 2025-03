“Sin Miedo y con Huevos”: Mónica Borda revela la clave para superar el miedo y lograr tus metas

La psicóloga especializada en neuropsicoeducación y neuroliderazgo por la Universidad de Nueva York, Mónica Borda, está lanzando su tercera entrega de la serie de libros “con huevos” y esta vez, demuestra que el miedo, más allá de ser un limitante, puede ser una poderosa herramienta aliada para poder salir de una zona de confort.

PUBLICIDAD

“Mi empresa se llama ‘Ten Huevos’, pero ¿qué son los huevos? Porque muchas veces las mujeres dicen es que son ovarios, pero no. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con una caja llena de huevos y al final, la vida nos va este dando trancazos y se va perdiendo todo eso y básicamente tener huevos es tener la valentía para recuperarte, para creer en ti, para pensar en ti y entrar en acción. Eso es tener huevos”, explicó la psicóloga Mónica Borda.

En una entrevista con Nueva Mujer, Mónica Borda, contó más detalles del lanzamiento de este libro titulado “Sin Miedo y con Huevos” de la mano de la editorial VR, que no es más que un reflejo de sus propias batallas contra sus propios miedos y cómo logró convertirse en la alquimista de esta emoción.

“Mi libro es muy didáctico y te cuento historias, por ejemplo, de Mohamed Alí, de Messi, del Canelo, de cómo ellos superaron el miedo y se convirtieron completamente en una personalidad positiva. Y usaron ese miedo para cambiar el mundo, para que la gente lo siga, para convertirse en un ícono. Es un libro de muchos ejemplos, de muchos ejercicios simples, vas a empezar a aprender a vivir con el miedo”.

De esta forma, cada una de las páginas de este libro, termina aportando a su lector, las herramientas necesarias para dominar los miedos y convertirlos en una oportunidad, y es que, después de todo, ¿quién no ha experimentado alguna vez esta emoción?

“Es un libro que yo siempre voy a atesorar mucho, porque yo creo que en mi vida, es la emoción con la que he batallado más, ha sido el miedo. Entonces, este libro tiene mis dolores y mis soluciones. Obviamente, hoy no es que no tenga miedo, pero mi propuesta es aprender a vivir con el miedo y convertir tu miedo en una herramienta que te inspire para salir adelante”.

Definiendo el miedo como “el cáncer de las emociones” la psicóloga y creadora de ‘El Test de la Personalidad’, busca que, a través de una forma dinámica, sus lectores hagan un viaje introspectivo y puedan reconocer el evento que desencadenó su miedo.

PUBLICIDAD

“Si a mí me preguntaran cuál es el cáncer emocionalmente, sin duda, es el miedo. El miedo es una emoción que de verdad nos carcome tanto que cambia hasta nuestra personalidad y esta es mi propuesta, primero que nada, que te des cuenta qué tipo de personalidad del miedo tienes”, expresó Mónica Borda.

La personalidad del miedo es la forma que esta emoción adquiere en cada individuo, y esto logra identificarse a partir de las actitudes que desarrolla. Así lo explicó con un ejemplo en el que mencionó:

“Por ejemplo, la gente que es la que se convierte en una personalidad completamente controladora, es gente que se está muriendo de miedo. Alguna vez le sucedió que algo se le salió de control y todo salió mal y de ahí quieren controlar”, explicó la psicóloga y autora de ‘Sin Miedo y con Huevos’ y añadió:

“Yo creo que todos los seres humanos, yo me incluyo, he hecho el ridículo, es imposible decir no y hay gente que se queda atorada en ese miedo, en decir ‘no, es que esto no me puede volver a pasar’, tanto, que se convierte en una personalidad hipervigilante, en esa gente que no importa que todo esté bien, siguen esperando lo peor”.

Mónica Borda explicó que eliminar el miedo es imposible, pues es una emoción que forma parte de nosotros, y es posible convertirlo en algo positivo que permite que alcances tus sueños:

“El miedo no se quita, es como decir, me quiero quitar la felicidad. El miedo es una emoción que forma parte de nosotros, como la tristeza, la, felicidad, la ansiedad. Mi propuesta es convertir ese miedo en algo positivo, en un aliado y en vez de estar luchando en contra de él, hacerte amiga o amigo de él y lograr tus metas, tus sueños, porque de verdad piensen cuántas cosas no han hecho por miedo justo”.

Por último, la psicóloga planteó cómo puedes ver el miedo desde otra perspectiva y calmarlo solo con un pensamiento:

“El miedo lo que hace es que te saca de la realidad, te hace pensar cosas que realmente no pasan o están sucediendo. Entonces lo único que tenemos los seres humanos es la realidad y la realidad, es mucho más buena onda con nosotros que nuestra cabeza, que nuestros pensamientos y que nuestros miedos. Yo les aconsejo que hagan un alto a ver en la realidad qué está pasando”.

Aunque, Mónica Borda, resalta que no existe ninguna receta para lograr el éxito, ni de cuántos ingredientes lleve, pero, si de algo está segura, es: “de que lleva huevos, lleva huevos”.