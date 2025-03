¿Sin estrictas dietas? Así es como la alimentación te puede ayudar a alcanzar tu mejor versión

La falta de ánimo para llevar a cabo una actividad, esa apatía y el ajetreo de las grandes ciudades suele desencadenar no solo en una mala alimentación, sino en un cansancio crónico que termina afectando en la calidad de vida de una persona, aquí es donde la alimentación y el conocimiento sobre los nutrientes que tiene cada producto juegan un papel crucial en la salud y hasta en áreas de la belleza que hasta ahora parecían ser solo un mito.

Gemma Hortet autora del libro ‘Alimenta tu Vitalidad’ y una apasionada de la naturaleza desde que era tan solo una niña, platicó en una entrevista con Nueva Mujer sobre la importancia que tiene conocer los alimentos, sus nutrientes, cocinar y valorar aquello que se produce de forma orgánica para el funcionamiento de nuestro cuerpo, combatir el cansancio y tener una mejor calidad de vida.

“El tema del cansancio crónico y de la vitalidad es algo muy común en esta sociedad y como muy normalizado, como si fuera algo muy normal sentirse continuamente cansada, sentirse agotada y no darse los tiempos para descansar y tiene un precio muy alto para nuestra salud. Yo siempre digo que si tú no te conoces, no puedes saber nunca qué necesitas exactamente para equilibrar tu energía, para tener más vitalidad y para poder sacar más provecho de todo lo que escoges hacer en la vida”.