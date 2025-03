¿En tu vida faltas tú? Conoce las claves para ser la protagonista de tu historia

Hasta los cuentos de hadas se han reinventado y ya no es necesario un príncipe azul que salve a la princesa, muchas de ellas ya lo logran por su propia cuenta, demostrándoles a las más pequeñas del hogar que en la historia de su vida, son ellas las protagonistas.

“Lo que veo a mi alrededor es que hay muchas mujeres que realmente buscan su libertad y la encuentran todos los días. Puede ser de diferentes maneras, como dejar una relación donde no se le respeta o dejar un supuesto trabajo genial y comenzar algo que tú querías seguir, aunque todos te digan que no tiene sentido”, declaró Natalia de Barbaro.

Natalia de Barbaro, una reconocida psicóloga, columnista y poeta con más de 600.000 lectores y un best seller que será traducido en nueve países, llega desde Polonia con su libro, ‘En Mi Vida Falto Yo’ publicado por la editorial Grupo Planeta, invitando a las mujeres a la reflexión sobre sus propias vidas, rascando hasta lo más profundo de sus memorias, no solo para sanar a su niña interior, sino para invitarlas a ponerse como prioridad sin culpa.

“Creo que por muchos años, incluso antes de escribir el libro, ya tenía el anhelo de trabajar con mujeres y escuchar sus voces, así que me sentí muy bien trabajando con ellas e impartiendo talleres para mujeres. Y había algo en mí que quería describir. Lo que yo sentía era una experiencia común entre todas estas mujeres, Así que creo que de alguna manera me he estado preparando para este libro por más de 40 años de mi vida”.

Para encontrar el camino que logre reconectar a las mujeres con ellas mismas, Natalia de Barbaro explora hasta el rincón más recóndito de la mente, dividiendo en tres roles, la sumisa, quien simplemente agacha la cabeza, no quiere causar molestias y todo acepta, un segundo arquetipo es la que se sacrifica por todos, o ‘mártir’ de quien hizo un especial énfasis sobre las frustraciones que esto conlleva:

Por esta razón, Natalia de Barbaro recomienda a los hijos, hacer sentir vistas y elegidas a sus madres:

Por último, añade el poder de la mujer en el hogar, y es que su influencia es tal que es hasta el estado de ánimo el que termina afectando en el hogar:

El tercer rol que plantea Natalia de Barbaro es quizá el más temible de todos, pues se trata de ni más ni menos que de ‘La Reina de las Nieves’, una mujer que no se permite ser débil, constantemente se exige demasiado y por ende hace lo mismo con aquellos que están a su alrededor, muy parecida al personaje de ‘The Devil Wears Prada’, Miranda Priestly.

Sin embargo, la columnista revela que para sanar, sin importar con qué rol se identifique cualquier mujer es, voltear a ver a la niña interior que vive en ellas:

“Nosotros somos la niña, pero no solo somos la niña, sino que, nos estamos viendo con los mismos ojos de la niña que solíamos ser. Es nuestra parte más tierna, así que no podemos pasarla por encima, el sistema no te va a dejar avanzar si no te haces cargo de eso. Hay un dicho que menciona que la única manera de salir es atravesando y realmente lo creo, porque solo podemos salir de esta inconformidad, de esta tristeza, de esta ansiedad”.