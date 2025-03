Bárbara Mori y Bárbara Anderson destacan el sacrificio de las madres en la lucha por un mundo más inclusivo y justo

El Decididas Summit 2025 se consolidó como uno de los espacios más importantes para reflexionar sobre la equidad de género, la inclusión y el empoderamiento femenino. En esta edición, las voces de Bárbara Anderson, autora de Los dos hemisferios de Lucca, y Bárbara Mori, actriz protagonista de la adaptación de Netflix de la obra, fueron las protagonistas de una conversación reveladora sobre el origen de la historia que ha cautivado a millones.

Ambas compartieron cómo esta narrativa no solo resalta la fuerza de las madres que mueven montañas por la dignidad y el bienestar de sus hijos, sino que también pone en evidencia la lucha incansable de las mujeres por conseguir lo que por derecho les corresponde, especialmente en contextos de discapacidad.

Bárbara Mori Bárbara Mori y Bárbara Anderson abordan el poder de las madres y la lucha por una vida digna para personas con discapacidad (NM)

Bárbara Anderson, madre de Lucca, un niño que nació con parálisis cerebral tras un parto complicado, explicó que su experiencia personal fue el motor para visibilizar la situación de las personas con discapacidad. “Hace 13 años, Lucca nació en un parto muy complicado, que derivó en parálisis cerebral. Mientras su cerebro estaba dañado, él tuvo la maravillosa capacidad de colocarnos en manos para ver cosas que no veíamos. En este país, la discapacidad es invisible”, expresó.

Los dos hemisferios de Lucca Julián es el protagonista de la cinta cuya propia historia de vida es inspiradora (Instagram)

Anderson relató cómo la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en áreas como la salud, la seguridad y la educación la motivaron a tomar cartas en el asunto.

La periodista detalló cómo, tras enterarse de la reforma en telecomunicaciones de 2013, comenzó a investigar y descubrió que la legislación no contemplaba ni una sola línea sobre la inclusión de personas con discapacidad. “Me di cuenta que faltaba un montón por hacer. La ley de niños y niñas adolescentes, que también era nueva, no incluía a los niños con discapacidad. Si a mí me pasaba algo, ningún niño podría recibirlo nunca. Me empecé a dar cuenta de las injusticias y la soledad que enfrentan las familias”, añadió Anderson.

Su investigación la llevó a crear un espacio para visibilizar estos problemas, algo que la llevó a escribir el libro Los dos hemisferios de Lucca, que más tarde sería adaptado por Netflix. “Esta película le puso lentes a una enorme productora como es Netflix, que entendió que había que visibilizar esto y ahora ha llegado a 36 millones de personas alrededor del mundo”, comentó con orgullo.

Los dos hemisferios de Lucca Lo que comenzó como una última esperanza se transformó en un cambio radical en la vida de la familia Anderson (Netflix)

La actriz Bárbara Mori, quien protagoniza la serie, también reflexionó sobre cómo esta historia resonó en ella, al grado de incluso llorar junto a Anderson. Asimismo relató cómo fue que luchó, junto a la directora y a Anderson para convencer a Chris Martin, vocalista de Coldplay, que prestara los derechos de ‘Fix You’, canción que suena en un punto crucial de la cinta y que se ha convertido en un himno para las madres que luchan.

Bárbara Mori, quien tiene una gran trayectoria como actriz y productora, cerró la conversación con una reflexión profunda sobre la importancia de la introspección. “Nos han enseñado a obtener el título, el premio, la casa, el coche... y se nos ha olvidado alimentar nuestro interior. Ahí está todo, ahí está nuestro verdadero ser. Debemos aprovechar las enseñanzas de nuestro linaje y fortalecer esa red de sabiduría femenina”, concluyó Mori, invitando a todas las mujeres a escuchar su voz interior y hacerla escuchar.

Decididas Summit 2025: El poder del liderazgo femenino

La importancia de plataformas como Decididas Summit no puede ser subestimada. Creado por Bárbara Arredondo y Olga Segura en 2018, Decididas se ha convertido en un espacio crucial para fomentar la equidad de género y promover el desarrollo económico de las mujeres en Iberoamérica. El evento también abrió la conversación sobre el liderazgo femenino y el papel fundamental de las mujeres en diversas industrias. Pero también, A través de historias como Los dos hemisferios de Lucca, se pone en evidencia que el verdadero cambio se da cuando se amplifican las voces que han sido históricamente silenciadas.