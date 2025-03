Cuando estás en una relación muchas veces te preguntas qué significan algunas frases que te dice tu pareja, pues no lo entiendes o qué es lo que en realidad te quiere decir.

PUBLICIDAD

Algunas veces, tu pareja te dice “pórtate bien cuando yo no esté” cuando se despide de ti para ir al trabajo, o cuando vas a salir con amigas, al cine, o cualquier salida que sea sin él y te preguntas por qué te lo dijo.

¿No confía en ti? Esto es lo que significa que un hombre te diga “pórtate bien cuando yo no esté”

Los expertos y psicólogos explican que cuando un hombre te dice “pórtate bien cuando yo no esté”, es porque no confía en ti y teme lo que vayas a hacer.

Y esto no quiere decir que tú le hayas dado motivos para desconfiar, o que hayas hecho algo mal, simplemente es un hombre inseguro que no confía en la mujer con la que está y piensa que lo puede engañar y serle infiel.

Muchos aseguran que dicen esta frase porque ellos sí “se portan mal” cuando no estás con ellos, o como dice el dicho “el ladrón juzga por su condición”, y teme que le seas infiel como él te lo es a ti, así que si un hombre te dice esta frase debes tener cuidado.

Ya sea porque él te engaña y no quiere que tú hagas lo mismo o porque es un controlador que no confía en ti, no te mereces a un hombre de ese tipo, sino a uno que confíe y no tema qué es lo que vas a hacer cuando no estés con él, pues sin duda no hay amor, sino control de su parte.

Cuando un hombre te diga esta frase es una completa bandera roja y es momento de terminar la relación y estar con un hombre que valga la pena y no tenga que darte advertencias ni recordatorios pues sabe qué clase de mujer eres.