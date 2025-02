¿Existe el amor después del amor? ‘En Caída Libre’, es la emocionante novela para quienes dejaron de creer

Déjate llevar ‘En Caída Libre’ a través de la pluma de Jonathan Hernández Sosa, quien en entrevista con Nueva Mujer, presentó su segunda novela de realismo mágico, en la que nos adentra a una emocionante historia, a ‘contrarreloj’ donde el concepto del amor cobra un nuevo significado.

“Es una novela que tiene capítulos muy cortos, lo cual la hace no solo fácil de leer, sino que puede convertirse en una gran invitación a aquellas personas que, de pronto, no leen porque los libros son muy gordos o las historias son muy complejas. Esta es una gran invitación a la gente a reencontrarse con la lectura, con una historia de amor corta, llena de realismo mágico y superbonita”.

Conoce más detalles de 'En caída Libre' el nuevo libro de Jonathan Hernández Sosa Unsplash

Después del arrasador éxito de ‘Los Recuerdos ya No Viven Aquí’, esta inigualable pieza editorial, del autor de originario de la Ciudad de México, lleva a sus lectores a un mundo lleno de posibilidades y los invita a reflexionar sobre lo que es el verdadero amor adulto en una historia corta de tan solo 124 páginas en las que, nos presenta el profundo y emocionante amor entre la hermosa y rebelde cirquera Camille Huset y el abogado, Juan Domingo.

“Es una historia de amor entre un abogado y una cirquera que sucede en seis días. Es una de esas historias, Ya sabes, no quiero decir amor a primera vista porque es bastante cliché, pero son de esas conexiones que haces con otra persona, que no sabes por qué sucede, pero sucede”.

En Caída Libre de Jonathan Hernández Sosa Cortesía

Dejando atrás viejos clichés y mostrando su verdadera perspectiva del amor, el autor rompe con los estereotipos de un amor joven para demostrar que, sin importar la edad, este sentimiento se mantiene ahí, las conexiones y la química permanecen, además de abordar diversas temáticas, como el duelo, la soledad, el compromiso, la resiliencia y la capacidad de soltar.

“Me gusta que mis personajes muestren más allá del simple hecho de ‘existo y pasan cosas’. Y dentro de esto, una de las cosas que fueron surgiendo mientras iba escribiendo la novela es este tema del de la resiliencia”.

En Caída Libre de Jonathan Hernández Sosa Cortesía

A su vez, el autor, fiel a su estilo de realismo mágico, busca arrebatar la idea al lector de que el amor, necesariamente, debe tener un límite de edad, ejemplificándolo a través de su historia:

“Creo que la sociedad, a través de la cultura pop colectiva, nos ha clavado este tema de que solo los jóvenes se enamoran así y creo que en caída libre es un gran ejemplo de que no es cierto”.

'En Caída Libre' es la segunda novela de Jonathan Hernández Sosa Unsplash

Y añadió: “Mucho de la intención de este libro es mostrar que el corazón humano puede conectarse de esa manera, no importa si tienes 15, 20, 50 o 70. La realidad es que ese tipo de conexiones cuando te pasan, no hay forma de esquivarlas, no hay forma de hacerte a un lado, no hay forma de quitarte y puede suceder como pasa en el libro, y es parte un poco de la historia, cuando menos te lo esperas y posiblemente en situaciones donde ni siquiera lo quieres, ¿no?”.

‘En Caída Libre’ además de hablar sobre el amor, también explora el tema sobre las pérdidas y la capacidad de encontrarlo después de haberlo vivido:

“Cuando uno tiene una pérdida pareciera que es cliché que la gente te dice ‘lo vas a superar’. Pero a quienes nos ha pasado algo así o hemos tenido pérdidas no solo amorosas, sino de familia. No necesariamente tiene que morirse nadie, no se van, no se olvidan y cuando hablamos de pareja pareciera que estamos atados como una camisa de fuerza a una sola persona y si esa persona se va, la que llegue tiene que quitar a la que estaba y es mucho el planteamiento del libro”.

Jonathan Hernández Sosa habla sobre el hilo rojo del destino en su novela 'En Caída Libre' Unsplash

Aunque se trata de una novela dedicada a un público adulto, la magia permanece y lo hace a través de uno de sus ejes principales, la antigua leyenda japonesa del hilo rojo del destino, que aviva la esperanza de quienes perdieron toda esperanza o incluso interés en encontrar a su persona especial.

“De ahí viene mucho esta leyenda japonesa del hilo rojo, donde todos estamos conectados con alguien a través de un hilo rojo, a través del meñique de la mano izquierda. No importa si pasa una vida para que la conozcas o diez minutos, pero están destinados a encontrarse de nuevo”.

Y reveló lo valioso que fue para él, romper con las historias de amor adolescente para presentar a dos protagonistas adultos:

“Cuando escuché esa leyenda me inspiró mucho a escribir una historia de amor que fuera así, en ráfaga y adulta, es una historia de dos adultos donde normalmente estamos como entrenados o acostumbrados a que este tipo de historias suceden entre adolescentes o muy jovencitos, ¿Y si te pasa después de los 30? Eso ya no amor adolescente”.

Jonathan Hernández Sosa, autor de 'En Caída Libre' Cortesía

Página a página, Jonathan Hernández Sosa, presume su habilidad para llevarte a cada uno de los escenarios de la historia que narra, su capacidad es tal, que podrías sentir el olor de las palomitas, el algodón de azúcar y el bullicio de la gente que ansiosa espera la presentación de su ‘Mariposa Negra’, o ‘Le Papillon Noir’ la gran protagonista de esta historia, que refleja que las mujeres no siempre tienen que ser unas damiselas en aprietos, además de que lleva el nombre de la editorial del propio autor.

“Las mariposas han sido representadas como un elemento mágico, no solo en la literatura, también en las películas, también en la pintura, incluso en temas esotéricos y de energía. Yo no soy particularmente una persona supersticiosa, y me terminé enterando después que la mariposa negra tiene un significado muy particular para mucha gente y no es positivo para mucha gente. Es un símbolo de muerte o de mal agüero”.

Conoce más detalles de 'En Caída Libre' de Jonathan Hernández Sosa Unsplash

Tanto su protagonista como el sello editorial enmarca a la mariposa negra y fue el autor quien reveló más detalles sobre lo que representa:

“Pero en contrapeso, para nuestros ancestros hispánicos, la mariposa negra Representaba resurgimiento, renacimiento. Así estaba vinculada a la muerte, pero como un símbolo de siguiente vida, de siguiente parte. Entonces, cuando descubrí los dos significados, me encantó la idea, porque tanto uno como otro no hay forma en que pase desapercibido para mucha gente”.

La segunda novela, ‘En Caída Libre’ de Jonathan Hernández Sosa, ya está a la venta en librerías como Gandhi, librerías ‘El Sótano’, Amazon y Mercado Libre, además, será el próximo domingo 23 de febrero cuando el autor se presente en la FIL Minería en punto de las 12 de la tarde en el salón ‘El Caballito’.