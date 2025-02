Si sospechas que a tu novio le gusta tu amiga o tu mejor amiga, y quieres confirmarlo, nada más debes mirar su lenguaje corporal.

Y es que enfrentarlo jamás será una buena opción, pues lo negará o incluso se puede ofender si no es cierto, por eso, mejor mira sus expresiones y gestos y así podrás saberlo.

Cuando a un hombre le gusta una mujer es muy evidente y tiene gestos muy puntuales, especialmente, cuando esa mujer es tu amiga y tú lo estás observando muy bien.

¡Descúbrelo! Este es el lenguaje corporal de un hombre cuando le gusta tu amiga

El lenguaje corporal de un hombre cuando le gusta tu amiga es muy expresivo y evidente y aquí te lo explicamos.

Mira mucho a tu amiga y sonríe

Cuando ves que tu pareja está haciendo contacto visual muy seguido con tu amiga, es decir, la mira más de lo normal, sin duda es porque le gusta.

Y además, si no solo la mira muy seguido, sino que también sonríe al hacerlo, es una clara señal que está perdidamente encantado con ella y puede gustarle mucho más que tú.

Se pone nervioso cuando ella aparece

Si ves que tu novio se pone muy nervioso cuando tu amiga aparece o cuando está frente a ella, y hasta se toca las manos o suda, es porque ella le gusta mucho.

Además, también puede intentar arreglar su ropa y su cabello cuando ella llega, algo que ya quizás no haga contigo.

Te pregunta mucho por ella e insiste en que la invites a la casa o una salida

También si notas que tu pareja comienza a preguntar mucho por tu amiga de repente, y le interesa todo lo que a ella le sucede es una clara señal de amor.

También suele pedirte que la invites a la casa, o a alguna salida que tengan porque simplemente quiere verla y esa es una gran excusa.

Le presta atención a todo lo que dice

Otra clara señal que a tu pareja le gusta tu amiga es que le presta atención a todo lo que ella dice, especialmente a sus problemas, e intenta ayudarla.

Esto quizás es más evidente porque ya contigo no tiene estas atenciones y gestos, por lo que puedes así confirmar que sí le gusta ella, así que ten cuidado.

Cuando estés completamente segura puedes enfrentarlo y lo mejor es terminar la relación, pues no solo está enamorado de otra, sino que esa otra es tu amiga, pero ella no tiene la culpa de ello, aquí el culpable es él, y es quien no te valoró, así que mejor dile adiós y ya llegará alguien que te ame.