¿Por qué me atrae alguien si tengo pareja? Esto dicen los psicólogos y no es falta de amor

Vivimos en un mundo lleno de mitos y prejuicios y uno de los más comunes en las relaciones de pareja es sentir atracción por alguien que no es tu pareja. En realidad, es completamente natural experimentar este tipo de sentimientos, pero es importante entender por qué sucede esto.

Lo principal es ser conscientes de nuestros sentimientos, reflexionar sobre su origen y actuar con honestidad y respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestra pareja, para evitar daños o deterioros.

¿Por qué me atrae alguien si tengo pareja?

Los psicólogos nos recuerdan que la atracción hacia otras personas está estrechamente ligada a la química del cerebro, y por lo tanto, es algo que escapa a nuestro control. No elegimos a quién nos sentimos atraídos, pero esto no significa que no amamos a nuestra pareja si nos sentimos atraídos por alguien más.

La idea de que sentir atracción por otra persona es algo negativo está arraigada en la creencia errónea de que implica una falta de amor hacia nuestra pareja. Sin embargo, la realidad es que sentir atracción no es lo mismo que enamorarse de alguien. La atracción es instintiva, química y fuera de nuestro control, mientras que enamorarse implica una elección consciente y una inversión emocional más profunda.

Es importante detenerse a reflexionar cuando nos encontramos en esta situación y preguntarnos si la atracción por esta otra persona es genuina o simplemente una manera de escapar de los aspectos menos ideales de nuestra relación actual. Valorar la apariencia de alguien o sentirse atraído por ella no implica necesariamente desamor hacia nuestra pareja ni infidelidad, es simplemente una reacción natural de nuestro cerebro hacia estímulos externos.

El proceso de atracción física ocurre en fracciones de segundo en nuestro cerebro, lo que significa que es una respuesta automática e inconsciente. Puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, sin que tengamos el control sobre ello. Es fundamental comprender que sentir atracción por alguien más no anula los sentimientos que tenemos hacia nuestra pareja.