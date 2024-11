¿Se pasa rico soltera? Este sería el motivo por el que las personas sin pareja tienen más riesgo de sufrir depresión

“Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera”, dice la nueva canción de Shakira y sí, las mujeres que pasan por una separación e inician una vida sola tienen un pico donde se sienten en plena libertad, pero cuando pasa ese momento y llega la llamada soledad, comienza otro problema, la depresión.

PUBLICIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental que en los últimos años se ha transformado en un problema de salud pública global. Se estima que alrededor de un 3,8% de la población padece de esta afección.

Las últimas investigaciones han sugerido varios factores que la detonan y entre ellos está el estado civil, soltera, podría ser un riesgo potencial porque se incrementa el sentimiento de tristeza y pérdida de interés en las actividades cotidianas.

Solteros con 80% de probabilidad de tener depresión

La revista Nature Human Behaviour, publicó un estudio de un equipo de científicos de China donde plantean que las personas solteras podrían tener casi un 80% más de probabilidades de padecer depresión en comparación a quienes están en matrimonio.

El trabajo, que buscó examinar la asociación entre esta afección de salud mental y el estado civil, es uno de los primeros en el área en considerar muestras de diferentes contextos culturales, pues incluyó tanto a países occidentales como orientales, reseñó el portal La Tercera.

En la investigación realizada por la Universidad Politécnica de Macao en China, participaron 106.556 adultos de siete países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Corea, China e Indonesia, a quienes se les hizo un seguimiento de entre 4 y 18 años.

Del total de participantes, 22.490 describieron que tenían síntomas depresivos. Luego de examinar los datos de cada uno y tener en cuenta una serie de factores, como la edad, el sexo, la educación, el tabaquismo, el índice de masa corporal y su estado de salud, el equipo identificó que las personas que no tenían pareja eran más propensas a desarrollar este trastorno mental.

PUBLICIDAD

En conclusión, las personas solteras tenían un 79% más de probabilidades de sufrir síntomas depresivos en comparación a los casados; las divorciadas o separadas presentaron un 99% más de probabilidades, y por último, las que habían enviudado eran un 64% más propensas frente a quienes estaban casados.

Países occidentales, los que tienen más solteros con depresión

El estudio liderado por el investigador Kefeng Li sugiere que los solteros que tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar síntomas depresivos provenían de países occidentales, es decir, de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Específicamente, se trataba de los hombres e individuos con un nivel mayor de estudios.

Detalla el estudio que esta situación podría suceder por cómo se lidia con la angustia emocional en diferentes contextos culturales, que las mujeres podrían tener lazos sociales sólidos y que, posiblemente, quienes tienen una formación educativa alta enfrenten más presiones.

El consumo de alcohol y el tabaquismo podrían ser alguno de los motivos por el que las personas solteras, divorciadas/separadas o viudas son más propensas a desarrollar síntomas depresivos a lo largo de la vida , describe el estudio.

Los casados con influencias más positivas

Los investigadores señalan que los niveles bajos de depresión en las personas casadas pueden ocurrir a causa del apoyo social que se da en la relación, mejor acceso a recursos económicos y una influencia positiva en el bienestar de cada uno.

“El estudio subraya la importancia de desarrollar intervenciones y sistemas de apoyo culturalmente sensibles para abordar la elevada vulnerabilidad a la depresión entre las personas solteras, en particular aquellas con perfiles de riesgo más altos según el país, el sexo y el nivel educativo”, señaló el investigador de la Universidad Politécnica de Macao, Kefeng Li, de acuerdo a The Guardian.

La investigación, reconoce el equipo, tiene algunas limitaciones, como que los datos fueron obtenidos por cuestionarios de autoinforme y que todas las personas que participaron eran heterosexuales.

“Esto no prueba que estar soltero cause directamente depresión o que casarse prevenga o cure la depresión”, complementó Li al medio británico. Desde su visión, la calidad de la relación en personas casadas también puede ser algo significativo, pese a que esa arista no fue incluida en esta investigación.