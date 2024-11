Qué corte y peinado tiene tu pareja: esto es lo que dice sobre su personalidad y comportamiento en la relación

Todo en la vida tiene un significado y cualquier look, prenda, atuendo, y hasta peinado revela mucho de la persona, así que si quieres descubrir más de tu pareja debes estar atenta.

Y es que su peinado y corte de cabello dice mucho de su personalidad y hoy te vamos a decir qué puede revelar el look de tu pareja.

Qué corte y peinado tiene tu pareja: esto es lo que dice sobre él

Cabello corto y recortado

Si tu pareja lleva el cabello corto y recortado quiere decir que es muy discreto y no le gusta llamar la atención, solo busca su comodidad y siempre sigue las reglas.

Generalmente estos hombres son los mejores en las relaciones, pues son comprensivos y amorosos y siempre busca hacerte feliz.

Cabello largo y despeinado

Por el contrario, si tu novio lleva el cabello largo y despeinado, sin esfuerzo, quiere decir que no le preocupa el qué dirán y es muy relajado.

Esta imagen proyecta seguridad y es considerado un look sexy, por lo que generalmente lo combinan con barba y saben que encantan a quien sea, por lo que tienden a ser infieles y coquetos.

Cabello con “púas”

Un cabello con “púas” y rebelde es de los más usados por los hombres y lo usan aquellos que son muy seguros y no le tienen miedo al qué dirán, sin importar incluso lo que tú pienses.

Estos hombres no siguen las reglas, y no les da pena ni temor admitirlos, y generalmente no son los más amorosos en una relación ni los más preocupados.

Cabello esculpido y pulido

Los hombres que llevan el cabello esculpido y pulido son muy ordenados y sí les preocupa el qué dirán.

Ellos están orgullosos de su vida, su trabajo, y su pareja, y siempre se preocupan por hacerlas felices y darles el amor y el trato que merecen.