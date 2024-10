Descubrir a un infiel es más fácil de lo que parece, y es que los hombres son muy evidentes y no saben ocultar un engaño por más que lo intenten.

Si quieres descubrir si tu pareja es infiel debes estar muy atenta a sus gestos, comportamientos y actitudes, y allí tendrás la respuesta que estás buscando.

Especialmente si tiene un comportamiento en específico con su anillo de casado, y aquí te decimos cuál es, para que te des cuenta.

El gesto de tu pareja con su anillo de casado que evidencia que te es infiel, y trata de disimular

Cuando tu pareja te es infiel tiene un gesto con su anillo que lo dejará en evidencia y solo debes estar atenta.

Y es que generalmente se quitan su anillo de casados o se lo ponen en otro dedo, para que su amante no sepa que está casado o si lo sabe, que no lo recuerde todo el tiempo, porque al ver el anillo es como restregárselo en la cara a su amante.

Así que si notas que tu pareja comienza a llegar a casa sin su anillo de casado o luciéndolo en otro dedo y cuando le preguntas se pone nervioso e inventa cualquier excusa es porque te está engañando.

“Se me perdió el anillo”, “no lo consigo”, “es que me queda mejor en este dedo”, o “ya no me queda el anillo”, son algunas de las excusas que seguro inventará para que no sospeches de su infidelidad, pero será muy obvio.

Lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo y decirle que sabes la verdad y que sus excusas son muy malas, además, para que te diga la verdad y se sincere.

Y es que desde que te casas, los anillos de bodas son sagrados y especiales, pues simbolizan el amor eterno y el compromiso dentro de una relación, y siempre debes llevarlos, puede que tu pareja sea olvidadiza pero si de un momento a otro simplemente ya no lo usa, hay razones para sospechar.

Existe una moda actualmente en la que muchas parejas deciden ya no usar los anillos de casados, y está bien siempre y cuando sea un acuerdo de ambos, pero no que de un día para otro a tu esposo se le comience olvidar llevarlo, así que debes estar muy atenta.