Cuando estás en una relación en la que te sientes insegura o no sabes si el chico que te gusta te toma en serio, y quieres ver si eres su segunda opción, debes tener en cuenta algunas cosas.

Existen algunas claves que debes tener presente para determinar si eres su segunda opción y en realidad quiere algo serio con alguien más.

Y aquí te decimos cuáles son, para que lo descubras y no dejes que ese chico te siga utilizando y humillando.

3 claves para saber que te ve como su segunda opción y tiene a otra en mente para algo serio

No te escribe ni te responde los mensajes

Cuando ese chico no te escribe para saber cómo estás, cómo pasaste el día, cómo te sientes, sin duda eres su segunda opción.

Y no solo eso, sino que, además, tú le envías y él no responde, y luego te inventa cualquier excusa, y lo hace siempre, es porque no quiere nada serio contigo, no eres su prioridad y puedes tener la seguridad que existe otra a la que él sí le presta atención.

No quiere salir contigo en público y menos a fiestas con sus amigos

Si el chico que te gusta no quiere salir contigo a lugares públicos, siempre inventa excusas y prefiere verse en lugares privados, es porque tiene a otra y tú eres la segunda opción.

Quien te quiere para algo serio jamás te va a ocultar, al contrario, te va a querer invitar a fiestas con amigos, te va a querer presentar a su familia, y si no lo hace es porque alguien más ocupa ese lugar.

No habla de planes a futuro

Otra forma de saber si el chico que te gusta o tu pareja te ven como una segunda opción y tiene en mente a alguien más es porque no habla de planes a futuro contigo.

Y además, si tú lo haces y quieres comenzar a imaginar su vida juntos, y él te evade o cambia el tema, es claramente porque no eres su primera opción.