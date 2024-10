¿Qué significa cuando un hombre no parpadea frente a ti? El gesto revela algo importante

El lenguaje corporal es prácticamente el custodio de las meditaciones más profundas de una persona. Por eso, si queremos saber qué piensa o siente un hombre, basta con observar sus gestos.

Algunos chicos no son muy directos con sus sentimientos o pensamiento, en especial, cuando se trata del plano amoroso, pero examinar algunas señales físicas puede ayudar a descubrir ambos.

Por ejemplo, ¿sabías que un galán revela algo muy especial cuando no parpadea frente a una mujer? Si la respuesta es no, solo sigue leyendo para conocer qué dicen los expertos de este gesto.

¿Por qué un hombre parece no parpadear frente a una mujer?

De acuerdo a los especialistas en comunicación no verbal consultados por Cosmopolitan, cuando un hombre no parpadea con la frecuencia normal ante una mujer significa que ella le gusta mucho.

“Si parece que la persona te ha estado mirando durante bastante tiempo, es una buena señal”, aseguró Naz Brown, coach de vida certificada y experta en lenguaje corporal, a la revista citada.

“No es raro que alguien que siente atracción sincronice sus parpadeos con la persona con la que está hablando”, apuntó. Asimismo, explicó que el parpadear menos de lo normal es una manera subconsciente de tratar de empaparse más de la persona que les atrae.

“Básicamente, no quieren parpadear y perderse un segundo de mirarte a los ojos”, aseguró Brown. No obstante, esa no es la única “señal ocular” de que un hombre se siente atraído por una mujer.

Si explaya los ojos y sus cejas se elevan cuando ve a una chica es otro indicio claro de enamoramiento. “Si le gustas y le gusta lo que ve en cuanto te ve, querrá más de ti. Pronto, la apertura de sus ojos aumenta, lo que hace que sus cejas se levanten”, afirmó Patti Wood, experta en lenguaje corporal y autora de Success Signals: A Guide to Reading Body Language, al medio.