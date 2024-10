Qué significa cuando un hombre cruza las piernas: todo lo que este gesto revelaría sobre él

Los hombres no expresan lo que sienten justo en el momento que lo sienten todo el tiempo, pero no hace falta que digan mucho para demostrar lo que piensan o lo que realmente hay en su corazón.

Y es que los indicios involuntarios de su lenguaje corporal son realmente significativos; por ejemplo, cuando un chico cruza las piernas delante de una mujer puede estar comunicando varias cosas.

¿Qué significa cruzar las piernas en los hombres?

La experta en lenguaje corporal Patti Wood explicó a Cosmopolitan que si un hombre cruza las piernas, pero gira el torso y la parte superior hacia afuera es posible que no tenga interés en ella.

Sin embargo, cuando cruza las piernas hacia afuera y voltea el resto de su cuerpo hacia ella, podría ser indicio de que es tímido, según la autora de Success Signals, A Guide to Reading Body Language.

Pero, cuando un hombre tiene las piernas cruzadas, también hay que fijarse en la dirección de la pierna superior. Por ejemplo, si dicha extremidad apunta hacia ti quiere decir que busca acercarse.

Ahora, si las tiene cruzadas hacia el otro lado es una forma de obtener espacio. No obstante, según el experto en lenguaje corporal Steven Keyl a Insider, cruzar las piernas es un gesto “confuso”.

El gesto de cruzar las piernas puede ser muy revelador | (Pexels)

“Las piernas cruzadas pueden ser una señal confusa. Algunos dicen que demuestra una relajación abierta, otros dicen que muestra que la persona está a la defensiva”, explicó el escritor de The Human Whisperer: Mastering The Art of Understanding, Connecting With, and Influencing Others.

“La verdad es que depende del contexto y la posición. Una persona de pie con las piernas cruzadas y el peso desplazado sobre una pierna normalmente proyecta una actitud de relajación informal”, dijo al medio previamente mencionado.

“Esa misma persona sentada en una posición de piernas cruzadas en forma de 4, con los brazos sosteniendo la pierna superior en su lugar, está cerrada y ya no se involucra por completo. Como sucede con tantas señales del lenguaje corporal, el contexto es el rey”, resaltó.

¿Por qué un hombre cruza las piernas?

Por eso, es importante recordar que nada está escrito en piedra. De hecho, la comercializadora digital Lauren Crain dijo que cruce de las piernas también puede ser muy malinterpretado.

“Si alguien cruza las piernas con la pierna de arriba apuntando hacia ti (por ejemplo, si está sentado a tu izquierda y cruza la pierna derecha sobre la izquierda), es un buen indicador de que está participando en la conversación”, realzó a Insider.

“A veces, cuando una persona cruza las piernas al revés (cruza la izquierda sobre la derecha) se puede interpretar que ya no está interesada en la conversación. Esto puede ser cierto, pero también puede significar que tiene las piernas incómodas o que se le durmió la pierna de abajo”, subrayó.