¡Cuídate de ellos! Los hombres del zodiaco que no sirven para una relación monógama, quieren conquistar a todas

Existen algunos hombres del zodiaco que no sirven para relaciones estables ni duraderas, y mucho menos monógamas, pues no pueden tener a solo una mujer.

PUBLICIDAD

Para ellos tener a una sola mujer es signo de debilidad, y creen que teniendo a varias son unos “hombres de verdad”, haciéndoles daño a muchas mujeres.

Y es que son todo unos “don juan” y por supuesto que no le dicen a ninguna de las mujeres con las que están que no son las únicas, haciendo que se ilusionen y rompiéndoles el corazón, por lo que debes alejarte de ellos y tener mucho cuidado.

¡Cuídate de ellos! Los 4 hombres del zodiaco que no sirven para una relación monógama y quieren conquistar a todas

Aries

Los hombres de Aries no pueden mantenerse fiel a una mujer y quieren conquistar a todas las que llamen su atención, sin importar si tienen pareja.

Ellos no son para relaciones monógamas, y jamás querrán llevarte al altar, no está entre sus planes, aunque te amen mucho, así que mejor aléjate de ellos.

Géminis

PUBLICIDAD

Si conoces a un hombre de géminis , lo mejor es no hacerte ilusiones, pues nunca pueden estar con una sola mujer.

Para ellos resulta aburrido estar en una relación, por lo que siempre están tratando de conquistar a varias a la vez y aunque a todas les promete amor sincero y fidelidad, nunca será así.

Virgo

Los hombres de Virgo también quieren conquistar a varias mujeres y no sirven para relaciones monógamas, pues ellos no son fieles.

Los de virgo suelen tener varias relaciones y se las ingenian para que nunca los descubran, jurándole a cada una que es la única en su vida, y causando mucho daño, así que mejor aléjate de ellos.

Sagitario

Si te topas con un hombre de Sagitario es importante que tengas cuidado pues ellos no son hombres para una relación seria y duradera.

A ellos les gusta prometer lo más romántico y se aseguran que creas sus mentiras, pero ten por seguro que no serás la única en su vida, pues no son fieles, y no sirven para una relación monógama.