Tener hijos es una de las mayores responsabilidades, y cuando tienes una hija debes darle grandes enseñanzas, valores, y lecciones para que se convierta en una mujer segura de sí misma, exitosa, y que no se deje lastimas por ningún hombre.

PUBLICIDAD

Lamentablemente muchos hombres maltratan a sus parejas, no les dan el amor ni el trato que se merecen, no son fieles, y por esto y más es importante que críes a una mujer independiente que no mendigue amor de nadie, ni deje que ningún hombre la haga sufrir.

Así que te decimos cuáles son algunas lecciones importantes que debes darle a tu hija desde pequeña para que se valore, se ame, y nunca sufra por un hombre, ni menos un patán.

¡Aléjala de los patanes! 4 lecciones que debes darle a tu hija desde pequeña para que nunca sufra por amor

Enséñala a tener independencia emocional

Es vital que desde pequeña le enseñes a tu hija a tener independencia emocional y que sepa que su felicidad depende de sí misma y no de nadie más, mucho menos un hombre o una pareja.

Enséñala a tener pasatiempos, metas, planes, y que dependa de sí misma, para que sepa que no tiene que estar al lado de ningún patán para ser feliz y no se quede donde no la valoran ni la aman como merece.

Muéstrale como comunicarse efectivamente y poner límites

PUBLICIDAD

También es muy importante que le enseñes que debe comunicarse siempre y nunca guardarse nada de lo que siente y que sus sentimientos importan y tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta.

Además, tiene derecho a poner límites cuando crea que los necesita y si siente que está siendo lastimada debe saber que es momento de terminar esa relación cuanto antes, pues no le hace bien, y no debe permitir ningún irrespeto ni ningún tipo de abuso.

Enséñale a reconocer y detectar señales de alerta sobre abuso

Otra gran lección que debes darle a tu hija es a reconocer y detectar cualquier señal de alerta en una relación para que no permita ningún abuso ni actitud controladora.

Así que, si se topa con un celópata, manipulador, abusivo, ella notará las señales y sabrá que debe alejarse de esa relación tóxica y que eso no es lo que merece.

Déjale claro que debe amarse y valorarse, por encima de quien sea

Esto es primordial y es que desde pequeña debes trabajar en la autoestima y seguridad de tu hija para que crezca siendo una mujer que se ame y se valore.

Así sabrá que solo merece lo mejor, y no tiene que sufrir por ningún hombre que no la ame como se merece, pues si se topa con alguno dejará la relación y seguirá adelante entendiendo que merece todo de un buen hombre, no menos.