Muchas mujeres tienen mala suerte en el amor y se preguntan por qué no pueden conseguir a su media naranja, pero existen algunas mujeres del zodiaco que están destinadas a estar solteras.

Quizás no lo entiendan, pero son mujeres guerreras, de espíritu libre, que no nacieron para estar en pareja, y están mucho mejor solteras, sin estar atada a alguien.

Y estar soltera no es sinónimo de estar solas, simplemente las relaciones no son para ellas, y por eso no han durado con ninguna de sus parejas, y aquí te decimos quiénes son.

4 mujeres del zodiaco que están destinadas a estar solteras y por eso no les va bien en el amor

Piscis

Las mujeres de Piscis son independientes y fuertes y están mejor solteras, pues así disfrutan mucho más de la vida, y no atadas a alguien.

Por eso si eres de este signo y te preguntas por qué no funciona con nadie, no creas que es tu culpa, quizás es porque estás mejor sola que mal acompañada.

Sagitario

Las mujeres de sagitario aman su libertad e independencia por lo que están destinadas a estar solteras y así son más felices y plenas.

Generalmente cuando están en una relación no se sienten ellas mismas y sienten que esa persona las frena, así que están mejor solteras y son capaces de lograr todo lo que se propongan.

Tauro

Las nacidas bajo el signo de Tauro no nacieron para estar atadas a alguien, pues no quieren ser controladas ni tener que dar explicaciones a nadie.

Por eso, están mejor solteras, y pueden tener algo con alguien, pero siempre será sin compromiso, y así son felices, disfrutando la vida al máximo.

Aries

Las mujeres de Aries aman el amor, pero no sirven para estar en una relación pues son muy impacientes y no les gusta depender de nadie nunca.

Ellas tienen sus planes, su rutina, su vida y no están dispuestas a cambiar nada por nadie, así que sin duda, están mejor solteras e independientes.

Esto no quiere decir que sucederá en todas las mujeres de estos signos, es decir, si eres de alguno de ellos y quieres una relación, no quiere decir que te irá mal, pero en general, por las personalidades de estos signos, suele suceder así y porque ellas mismas así lo desean, ahora, si no es lo que quieres, tu destino puede ser diferente.