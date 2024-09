La sostenibilidad como emprendimiento: una innovadora solución para combatir la crisis climática

La sostenibilidad no es una tendencia, es algo que nos compete a todos

En un mundo cada vez más consciente de los retos ambientales, el emprendimiento verde ha emergido como una fuerza transformadora en la lucha contra la crisis climática. Estos innovadores negocios no sólo buscan mitigar el impacto ecológico, sino que también proponen soluciones prácticas y sostenibles que pueden cambiar radicalmente nuestro enfoque hacia el medio ambiente.

Es así como desde hace más de tres años, Valerie Alcocer Galindo, diseñadora de producto y emprendedora, ha canalizado su pasión por el medio ambiente en la creación de Vaho Composta, un negocio dedicado a la recolección de residuos orgánicos para convertirlos en composta. “Generamos composta que es muy fértil para los suelos, ayudando a reverdecer el paisaje. Además, ofrecemos este producto natural a personas y empresas que lo utilizan para sus áreas verdes”, comenta la emprendedora.

Vaho Composta Valerie Alcocer Galindo ha canalizado su pasión por el medio ambiente en la creación de un emprendimiento sostenible (Cortesía)

Valerie está demostrando cómo las mujeres desempeñan un papel fundamental en la industria verde, liderando el camino con innovaciones y enfoques sostenibles que están transformando el panorama medioambiental. Su liderazgo y visión están no sólo moldeando el presente, sino también construyendo un futuro más consciente y equitativo para el planeta. “Yo empecé con la práctica de compostaje desde casa, pero me di cuenta de lo complicado que podía ser”, explica. “Eso me inspiró a buscar cómo hacer el proceso más fácil para los demás”.

Sobre esto, uno de los aspectos más innovadores de Vaho Composta es que permite que las personas interesadas reciban contenedores donde pueden depositar sus residuos orgánicos, que luego son recogidos y transformados por el equipo de la empresa. “Nosotros facilitamos todo el proceso, lo recolectamos y, al final del ciclo biológico de tres a cuatro meses, se lo devolvemos a las personas para que lo usen en sus áreas verdes”, afirmó.

Educar para un futuro sostenible

Vaho Composta Estos son los residuos que pueden utilizarse para el compostaje (Cortesía)

El compostaje no es un tema nuevo y aunque se trata de una práctica accesible y efectiva para reducir nuestro impacto ambiental, comenzando desde casa, sigue siendo un tema complejo para muchas personas. Al convertir residuos orgánicos en abono natural, no sólo disminuimos la cantidad de desechos en vertederos, sino que también mejoramos la calidad del suelo al enriquecerlo con nutrientes esenciales y mejorar su estructura.

“Hay que dar educación ambiental, tener nociones en cuanto a cómo separar los residuos orgánicos pero también saber que hay ciertos alimentos que no se pueden biodegradar”, señaló Alcocer.

En este sentido, la emprendedora también señaló el fenómeno del “greenwashing”, que ha surgido a medida que más empresas adoptan medidas superficiales sin verdaderamente aportar soluciones. “Ahora que los desechables están prohibidos, muchas empresas lanzan productos ‘compostables’, pero no siempre son realmente sostenibles”, explicó. “Es crucial que los consumidores se mantengan informados y críticos”.

Vaho Composta A pesar de que la industria verde enfrenta grandes retos debido a la creciente crisis climática, también ofrece enormes oportunidades para soluciones innovadoras. (Cortesía)

“Ahorita adoptar prácticas sostenibles es opcional para muchos, para quien quiera hacerlo de buena voluntad pero va a llegar el momento en que sea obligatorio, que las personas tengan que dar fe y legalidad de lo que hace y que no esté afectando de manera negativa al medio ambiente”, señaló Alcocer.

A pesar de que la industria verde enfrenta grandes retos debido a la creciente crisis climática, también ofrece enormes oportunidades para soluciones innovadoras. “Hay mucha oportunidad en la industria verde. Los problemas climáticos van a ir en aumento. Esto significa que cada vez debemos buscar más soluciones y prácticas sostenibles individuales y en colectivo”. Es por esto que es fundamental que quienes desean hacer una diferencia comiencen con pequeños pasos desde su propio contexto y que no se desmotiven. De acuerdo con Alcocer, la clave está en aprovechar las tecnologías y recursos disponibles, como incubadoras y programas de apoyo que ofrecen capacitaciones, talleres, y alianzas para avanzar en proyectos y prácticas sostenibles, y así contribuir al bienestar colectivo.

“El principal reto es la educación de nuestro entorno, el entender que todos estamos conectados y una situación nos afecta a todos. No sólo es una tendencia o de las personas ambientalistas, es algo que nos compete a todos”.