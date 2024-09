3 señales que evidencian que sufres ‘gaslighting’ por parte de tu pareja y cómo poner un alto a este abuso

No debes permitir este tipo de abuso en ninguna relación

El gaslighting es un tipo de abuso y manipulación que se está volviendo muy común en las relaciones y pocas mujeres tienen conocimiento de ello.

En español, gaslighting quiere decir “luz de gas” y es un tipo de manipulación emocional que ejerce la persona, tu pareja en este caso, que te hace dudar de tus sentimientos, tu realidad, y te puede hacer pensar que tú eres la que está mal, cuando no es así.

Así que te dejamos algunas señales para detectar si sufres de este tipo de abuso por parte de tu pareja que puede llegar a afectar tu autoestima y hacerte un gran daño.

3 señales que evidencian que sufres ‘gaslighting’ por parte de tu pareja y cómo poner un alto

Invalida tus sentimientos

Si tu pareja invalida tus sentimientos y además ataca algún defecto o característica que tienes, está ejerciendo el gaslighting.

Todo lo que sientas en la relación es completamente válido y tienes que expresárselo a tu pareja, pero si no le toma importancia o los minimiza, diciendo que eres exagerada estás frente a este tipo de abuso.

Te hace dudar de tu inteligencia y realidad

Otra señal clara que sufres este tipo de manipulación por parte de tu pareja es que te hace dudar de tu inteligencia y realidad.

Es decir, si le reclamas algo que hizo, tratará de hacerte ver como que no lo entendiste, o dirá que nunca fue así, que eso no pasó, y esto puede llevarte a dudar de ti misma, incluso llegando a pensar que estás “loca”.

Te echa la culpa de todo

Si tu pareja siempre te echa la culpa por todo y trata de voltear la situación cuando tú le reclamas por algo, haciéndose pasar por el “agredido” u “ofendido”, está ejerciendo el gaslighting sobre ti.

Ellos saben muy bien cómo salir del paso haciéndote sentir culpable y pasando del que cometió el error a la víctima, manipulándote de una forma muy astuta, así que debes tener mucho cuidado y no dejarte humillar por él.

Si ves alguna de estas señales o comportamientos en tu pareja es hora de poner un alto y mantén tus decisiones, respeta lo que sientes y no dejes que tu novio te confunda y lo invalide.

Confía siempre en ti y en lo que dices y sientes y si tu pareja no te quiere respetar y sigue con este abuso, es momento de terminar y salir de allí y no permitas que esto te vuelva a ocurrir, no solo en las relaciones, sino en tu vida en general.