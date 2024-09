Qué es la limerencia y por qué sabotea muchas relaciones de pareja en las mujeres

A menudo se confunde el amor con la obsesión, pero ambos difieren en su enfoque centrado en la idealización del objeto de deseo. A esto último se le llama limerencia, una situación que han atravesado miles de mujeres en las relaciones de pareja, producto de la dependencia emocional y las fantasías románticas que marcaron nuestro crecimiento.

PUBLICIDAD

Otro aspecto clave que entra en la ecuación son las carencias afectivas, lo que nos puede arrastrar a noviazgos o matrimonios en los que nos conformamos con migajas de amor o toleramos mucho más de lo saludable por la falta de límites.

La limerencia puede llevarte a tener conductas compulsivas, pensamientos intrusivos y falta de control emocional | (Ivan Samkov/Pexels)

¿Qué es la limerencia dentro de las relaciones de pareja?

La limerencia es un estado emocional intenso que se caracteriza por un deseo obsesivo y una constante fantasía romántica hacia otra persona. Esta experiencia subjetiva puede llevar a comportamientos impulsivos, idealización excesiva y una intensa necesidad de reciprocidad en el afecto.

Según la doctora Helen Fisher, experta en neurociencia, en su libro Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love, la limerencia activa regiones específicas en el cerebro, como el núcleo caudado y la ínsula anterior, asociadas con el amor romántico y la dependencia emocional. Asimismo, “el cerebro libera altos niveles de dopamina y norepinefrina, neurotransmisores que desencadenan sensaciones de euforia y obsesión”.

La limerencia desencadena pensamientos obsesivos y fantasías en torno a la persona amada | (Andrea Piacquadio/Pexels)

Algo similar relata el texto Limerence: The Experience of Being in Love de Dorothy Tennov, psicóloga y pionera en el estudio de la limerencia, que asegura que este estado emocional puede interferir significativamente en las relaciones de pareja porque puede sabotear la estabilidad emocional y generar expectativas poco realistas sobre la relación, lo que conduce a conflictos internos y externos.

Puede provocar una desconexión emocional en la pareja establecida, ya que la persona limerente suele comparar constantemente a su pareja actual con la idealización de su objeto de deseo, trayendo insatisfacción en la relación y dificultades para establecer una conexión emocional genuina.

La limerencia puede llevarnos a idealizar a la otra persona, tener miedo al rechazo, la ansiedad o la depresión | ( Nil Alves/Pexels)

De hecho, los especialistas afirman que las personas que experimentan altos niveles de limerencia tienden a tener dificultades para comprometerse emocionalmente y mostrar lealtad en sus relaciones existentes, lo que puede contribuir a la inestabilidad, e incluso, infidelidad.

Es por ello que para mantener una relación saludable, es fundamental reconocer las señales de la limerencia, trabajar en uno mismo y en su amor propio para evitar la obsesión insana y dependencia.