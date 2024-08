Volverse solitaria, baja de libido y otros efectos de no tener sexo por meses o años según la ciencia

La falta de sexo durante largos períodos puede implicar una serie de efectos adversos en las mujeres, que afectan no solo la salud sexual, sino también el bienestar emocional y físico.

Desde la disminución de la libido hasta sentirse sola, es fundamental reconocer la importancia de la sexualidad como parte integral del bienestar humano, por lo que los expertos recomiendan intimar al menos cada cuatro meses para preservar la salud.

¿Cuáles son los efectos de no tener sexo por meses o años?

Uno de los efectos más destacados de la prolongada ausencia de actividad sexual es la disminución de la libido.

Los que carecen de experiencias sexuales tienden a sentirse más solos y desconectados | (Freepik)

La terapeuta sexual y autora, Emily Nagoski, sugiere en su libro Come As You Are: The Surprising New Science that Will Transform Your Sex Life que una baja en las hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona, no solo afecta el deseo sexual, sino que también puede influir en la excitación y la satisfacción sexual en el futuro, creando un círculo vicioso que es difícil de romper.

De igual manera, un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships afirma que las personas que disfrutan de relaciones sexuales regulares reportan mayores niveles de felicidad y conexión emocional, mientras que aquellos que carecen de estas experiencias tienden a sentirse más solos y desconectados.

No tener sexo puede conducir a una imagen corporal negativa o baja autoestima | (Imagen de Yanalya en Freepik)

En el mismo orden de ideas, puede conducir a una imagen corporal negativa o baja autoestima. Sentirse poco deseada o menos atractiva puede impactar en nuestra seguridad o confianza. El aumento del estrés, la falta de lubricación o elasticidad vaginal y menor producción de neuronas también son parte de las secuelas.

No podemos dejar de lado que la actividad sexual regular está vinculada a múltiples beneficios para la salud, incluyendo un mejor sistema inmunológico y una disminución de problemas cardiovasculares, lo que se convierte en alicientes para motivarnos a ir a la cama.